App Store’daki milyoner sayısı daha fazla

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere mobil sektöre hakim olan iki işletim sistemi bulunuyor. Bunlardan birisi Apple imzası taşıyan iOS, diğeri ise Google tarafından desteklenen Android.

Apple iOS’i yalnızca kendi ürettiği cihazlarda kullanıyor. Google ise Android’i tüm üreticilerin kullanımına açmış durumda. Yani global pazardaki kullanıcıların çok büyük bir bölümü Android’i tercih ediyor diyebiliriz.

iOS kullanım oranı dünya genelinde Android’in hayli gerisinde kalmış durumda. Aradaki makasın en az olduğu ülke ise Amerika.

Bilindiği üzere iOS kullanıcıları uygulama indirmek için App Store’u, Android kullanıcıları ise Google Play’i kullanıyor.

Amerika’da geçtiğimiz gün yayınlanan bir rapora göre 2018’de App Store’da faaliyet gösteren 164 geliştirici daha 1 milyon dolarlık kazanca erişmeyi başarmış durumda. Google Play tarafında ise bu sayı yalnızca 88. Yani arada neredeyse 2 kata yakın bir fark mevcut.

Ayrıca bu araştırmaya göre, iki tarafta da 1 milyon dolar barajını geçen uygulamaların büyük bir çoğunluğu oyunlardan oluşuyor.

App Store’da 1 milyon dolar barajını geçen uygulamaların yüzde 33’ünü oyunlar oluştururken, Google Play’de bu oran yüzde 65.

Elbette bu raporun Amerika’ya ait olduğunu unutmamak gerekiyor. Belki bu araştırma global ölçekli yapılmış olsaydı tamamen farklı bir tabloyla da karşılaşabilirdik.

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