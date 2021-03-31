App Store'dan sahte uygulama indirdi, binlerce dolarlık Bitcoin'ini kaybetti!

App Store uygulama mağazası, güvenirliği ile tanınıyor. Apple da genellikle App Store'un güvenirliğine vurgu yapan bilgiler veriyor. iPhone ve iPad gibi Apple ürünü kullanan tüketiciler de Apple'ın App Store'unun güvenli olduğuna inanıyordu. Fakat yaşanan bir Bitcoin hırsızlığı, bu inancı fazlasıyla etkiledi.

APP STORE'DAN UYGULAMAYI BULUP İNDİRDİ

Washington Post'un haberine göre, Phillipe Christodoulou isimli bir kullanıcı, geçen ay Bitcoin bakiyesini kontrol etmek istedi. Bu yüzden iPhone'undaki App Store'da, varlığını saklamak için kullandığı küçük bir donanım cihazının üreticisi olan "Trezor"un uygulamasını aradı ve karşısına bir uygulama çıktı. Uygulama beş yıldıza yakın bir derecelendirmeye sahipti. Christodoulou, uygulamayı indirdi ve kimlik bilgilerini yazdı. İşte her şey o zaman başladı.

BİNLERCE DOLARLIK BITCOIN ÇALINDI

Phillipe Christodoulou'nun indirdiği uygulama sahteydi ve insanların bunun meşru bir uygulama olduğunu düşünüp inanması için tasarlanmıştı. Kullanıcı, bir saniyeden daha kısa bir sürede, hayatındaki birikimlerinin neredeyse tamamını, o zamanlar 600.000 dolar değerinde olan 17.1 Bitcoin'ini çaldırdı.