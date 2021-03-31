App Store'dan sahte uygulama indirdi, binlerce dolarlık Bitcoin'ini kaybetti!

App Store uygulama mağazası, güvenirliği ile tanınıyor. Apple da genellikle App Store'un güvenirliğine vurgu yapan bilgiler veriyor. iPhone ve iPad gibi Apple ürünü kullanan tüketiciler de Apple'ın App Store'unun güvenli olduğuna inanıyordu. Fakat yaşanan bir Bitcoin hırsızlığı, bu inancı fazlasıyla etkiledi.
Washington Post'un haberine göre, Phillipe Christodoulou isimli bir kullanıcı, geçen ay Bitcoin bakiyesini kontrol etmek istedi. Bu yüzden iPhone'undaki App Store'da, varlığını saklamak için kullandığı küçük bir donanım cihazının üreticisi olan "Trezor"un uygulamasını aradı ve karşısına bir uygulama çıktı. Uygulama beş yıldıza yakın bir derecelendirmeye sahipti. Christodoulou, uygulamayı indirdi ve kimlik bilgilerini yazdı. İşte her şey o zaman başladı.
Phillipe Christodoulou'nun indirdiği uygulama sahteydi ve insanların bunun meşru bir uygulama olduğunu düşünüp inanması için tasarlanmıştı. Kullanıcı, bir saniyeden daha kısa bir sürede, hayatındaki birikimlerinin neredeyse tamamını, o zamanlar 600.000 dolar değerinde olan 17.1 Bitcoin'ini çaldırdı.
Ancak sahte Trezor uygulamasını indirerek kripto paralarını çaldıran kullanıcı, Apple'a daha çok kızgın. Kullanıcı açıklamalarında artık şirkete hayran olmadığını da söyleyerek, ''Apple bundan paçayı sıyırmayı hak etmiyor'' ifadesini kullandı.
Apple'a göre resmi olmayan Trezor uygulaması, kendisini iPhone dosyalarını şifreleyen ve parolalarını saklayan bir kriptografi uygulaması olarak gösterdi. Bir süre sonra uygulama Apple'ın da bilmediği bir şekilde kendini bir kripto para cüzdanına dönüştürdü. Christodoulou'nun zararının nasıl karşılanacağı henüz belli değil.
Okuyucu Yorumları 0 yorum