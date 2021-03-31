HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. App Store'dan sahte uygulama indirdi, binlerce dolarlık Bitcoin'ini kaybetti!

App Store'dan sahte uygulama indirdi, binlerce dolarlık Bitcoin'ini kaybetti!

31.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın App Store mağazasında bu kez Bitcoin hırsızlığı şoku yaşandı. Phillippe Christodoulou isimli bir kullanıcı, App Store'dan indirdiği uygulama yüzünden 17.1 Bitcoin kaybetti. Ancak Christodoulou, Apple'a hırsızların kendisinden daha çok kızgın.

App Store'dan sahte uygulama indirdi, binlerce dolarlık Bitcoin'ini kaybetti!

App Store uygulama mağazası, güvenirliği ile tanınıyor. Apple da genellikle App Store'un güvenirliğine vurgu yapan bilgiler veriyor. iPhone ve iPad gibi Apple ürünü kullanan tüketiciler de Apple'ın App Store'unun güvenli olduğuna inanıyordu. Fakat yaşanan bir Bitcoin hırsızlığı, bu inancı fazlasıyla etkiledi.

APP STORE'DAN UYGULAMAYI BULUP İNDİRDİ

Washington Post'un haberine göre, Phillipe Christodoulou isimli bir kullanıcı, geçen ay Bitcoin bakiyesini kontrol etmek istedi. Bu yüzden iPhone'undaki App Store'da, varlığını saklamak için kullandığı küçük bir donanım cihazının üreticisi olan "Trezor"un uygulamasını aradı ve karşısına bir uygulama çıktı. Uygulama beş yıldıza yakın bir derecelendirmeye sahipti. Christodoulou, uygulamayı indirdi ve kimlik bilgilerini yazdı. İşte her şey o zaman başladı.

BİNLERCE DOLARLIK BITCOIN ÇALINDI

Phillipe Christodoulou'nun indirdiği uygulama sahteydi ve insanların bunun meşru bir uygulama olduğunu düşünüp inanması için tasarlanmıştı. Kullanıcı, bir saniyeden daha kısa bir sürede, hayatındaki birikimlerinin neredeyse tamamını, o zamanlar 600.000 dolar değerinde olan 17.1 Bitcoin'ini çaldırdı.

bitcoin

'APPLE BUNDAN PAÇAYI SIYIRMAYI HAK ETMİYOR'

Ancak sahte Trezor uygulamasını indirerek kripto paralarını çaldıran kullanıcı, Apple'a daha çok kızgın. Kullanıcı açıklamalarında artık şirkete hayran olmadığını da söyleyerek, ''Apple bundan paçayı sıyırmayı hak etmiyor'' ifadesini kullandı.

Apple WWDC 2021'in tarihini resmen açıkladı! İşte verilen tarihApple WWDC 2021'in tarihini resmen açıkladı! İşte verilen tarih

Apple'a göre resmi olmayan Trezor uygulaması, kendisini iPhone dosyalarını şifreleyen ve parolalarını saklayan bir kriptografi uygulaması olarak gösterdi. Bir süre sonra uygulama Apple'ın da bilmediği bir şekilde kendini bir kripto para cüzdanına dönüştürdü. Christodoulou'nun zararının nasıl karşılanacağı henüz belli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
"Cep"te tercihimiz 4,5G oldu"Cep"te tercihimiz 4,5G oldu
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Realme GT Neo tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

5G'li modele kardeş geldi! İşte bilinmesi gereken her şey

Yer gözlem uydusu İMECE uzay yolculuğuna hazırlanıyor

Yüksek çözünürlüğe sahip! Gelecek yıl yolculuğa çıkacak

"Cep"te abonelerin tercihi 4,5G oldu

"Cep"te tercihimiz 4,5G oldu

YouTube'dan 'beğenmeme sayısı' adımı!

YouTube'dan 'beğenmeme sayısı' adımı!

Dünyanın en büyük internet şirketleri açıklandı!

İşte dünyanın en büyükleri! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

Google Haritalar daha kullanışlı hale geliyor

Pek çok kişi kullanıyor! Google'dan sürpriz açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.