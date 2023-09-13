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Apple 2 günde 200 milyar dolar kayba uğramıştı! Çin'den açıklama: 'İddia doğru değil'

13.09.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, Apple'ın iPhone model akıllı telefonları ve diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verdiği iddia edilmişti. Çin konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaların doğru olmadığını ifade etti. Apple söz konusu iddia nedeniyle 2 günde 200 milyar dolar kayba uğramıştı.

Apple 2 günde 200 milyar dolar kayba uğramıştı! Çin'den açıklama: 'İddia doğru değil'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, çalışanlarına iPhone ve diğer yabancı markalara ait akıllı telefonları yasakladığına dair iddialara yanıt verdi.

"HERHANGİ BİR YASA VEYA YÖNETMELİK YAYIMLANMADI"

Mao, "Çin, iPhone gibi yabancı markaların cep telefonlarının satın alınmasını ve kullanılmasını yasaklayan herhangi bir yasa veya yönetmelik yayımlamadı." ifadesini kullandı.

iPhone'a yönelik güvenlik sorunlarına ilişkin medya raporlarına rastladıklarını aktaran Mao, "Çin hükümeti, siber ve bilgi güvenliğine büyük önem vermekte, Çinli ve yabancı şirketlere eşit muamele göstermektedir." dedi

Mao, Çin'de faaliyet gösteren tüm telefon şirketlerinin, ülkenin kanun ve düzenlemelerine uymasını, bilgi güvenliği yönetimini geliştirmesini ve müşterilerinin telefonlarındaki verileri korumasını umduklarını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin'de hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, Apple'ın iPhone model akıllı telefonları ve diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiğini ileri sürmüştü.

Bunun ardından Apple'ın 2 günde 200 milyar dolarlık kayba uğradığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Çin Apple

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