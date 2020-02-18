Apple 2019'un son çeyreğinde tüm zamanların en yüksek 3 aylık satış rakamlarına ulaştı

Apple şirketi 2019'un son çeyreğinde tüm zamanların en yüksek 3 aylık satış rakamlarına ulaştıklarını açıkladı.

Teknoloji devi, Çin'deki koronavirüs vakaları nedeniyle belirsizlik olduğunu belirterek, durumu yakından izlediklerini ifade etti.

Apple, 2019'un Ekim-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satışların yüzde 8 artarak 91,8 milyar dolara çıktığını, net kârın da 22,2 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, "iPhone 11 ve iPhone 11Pro modellerine olan güçlü talepten kaynaklanan, tüm zamanların en iyi çeyrek dönem gelirini açıklamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Buna göre, söz konusu dönemde şirketin iPhone satışlarından elde ettiği gelir bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 55,9 milyar dolara ulaştı.

Apple şirketi toplam satışların 79 milyar dolarının ürünlerden, 12,7 milyar dolarının da hizmetlerden kaynaklandığını duyurdu.

Hizmetlerdeki yüzde 17'lik artış bazı uzmanları hayal kırıklığına uğratsa da, sonuçların genel olarak beklentinin oldukça üzerinde olduğu kaydediliyor. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 3 oranında değer kazandı.