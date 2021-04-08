Apple 2021'de iPhone satış rekoru kırabilir!

Apple iPhone modelleri ile akıllı telefon pazarında yer alıyor. Şirket, Android akıllı telefon üreticilerinden çıkan yüzlerce üst seviye modele karşı mücadele veriyor. Bu mücadeleye son olarak iPhone 12 ailesi katılmış durumda. Ekim ayında tanıtılan iPhone 12 ailesinin satış rakamlarının iyiye gittiğini söyleyenler mevcut. Fakat Wedbush analisti Dan Ives'ın iddiasına göre Apple, yeni bir iPhone rekorunun eşiğinde.

240 MİLYON ADETLİK iPHONE REKORU GELEBİLİR

Dan Ives, Apple'ın 2021 yılında yeni bir iPhone rekoru kırabileceğini söyledi. Ives, farklı bir kaynağın 2021 mali yılında iPhone satışlarının 220 milyona ulaşacağını belirtmesine rağmen, mevcut gidişata dayanarak, Apple'ın 240 milyon birimden fazla iPhone satışı yapma potansiyeline sahip olduğuna inandıklarını ifade etti. Analist, şirketin 2015 mali yılındaki 231 milyon adetlik önceki rekorunu kolayca gölgede bırakabileceğini düşünüyor.

iPHONE 6 VE iPHONE 6 PLUS'I GERİDE BIRAKACAK

Ives, dünya çapında 350 milyon iPhone kullanıcısının şu anda bir yükseltmenin eşiğinde olduğunu tahmin ediyor. Bu tahminlerin doğru olduğu kanıtlanırsa iPhone 12 serisi, daha büyük ekran boyutları nedeniyle Eylül 2014 lansmanından sonra güçlü bir talep gören iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'tan bu yana en popüler ürün olabilir.

