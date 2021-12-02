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Apple, 2021’in en iyi uygulamalarını seçti: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yılın en iyisi seçildi

02.12.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı. Şirket, bu yıl App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulamayı da seçti.

Apple, 2021’in en iyi uygulamalarını seçti: Türkiye'de 'Hayat Eve Sığar' uygulaması yılın en iyisi seçildi

Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı. Şirket, bu yıl App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulamayı da paylaştı.

Apple'ın 2021 için seçtiği en iyi uygulama ve oyunlar şu şekilde sıralanıyor:

  • Yılın iPhone Uygulaması: Toca Life World
  • Yılın iPad Uygulaması: LumaFusion
  • Yılın Mac Uygulaması: Craft
  • Yılın Apple TV Uygulaması: DAZN
  • Yılın Apple Watch Uygulaması: Carrot Weather
  • Yılın iPhone Oyunu: League of Legends: Wild Rift
  • Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution
  • Yılın Mac Oyunu: Myst
  • Yılın Apple TV oyunu: Space Marshals 3
  • Yılın Apple Arcade Oyunu: Fantasion

Yılın trendini 'sosyal bağ' olarak belirleyen Apple, Bumble, Canva, EatOkra ve Peanut uygulamalarını bu trende öncülük eden örnek uygulamalar olarak sıraladı.

Apple, Türkiye uygulama mağazasından seçtiği en iyi mobil uygulama ve oyunlar listesini de açıkladı.

Türkiye'de yılın en iyi uygulamaları

iPhone

  • Ücretsiz Uygulama: Hayat Eve Sığar
  • Ücretli Uygulama: The Wonder Weeks
  • Ücretsiz Oyun PUBG MOBILE RESISTANCE
  • Ücretli Oyun: Mesih

iPad

  • Ücretsiz Uygulama: YouTube
  • Ücretli Uygulama: Procreate
  • Ücretsiz Oyun: Among Us!
  • Ücretli Oyun: Minecraft
  • Arcade Oyunu: NBA 2K21 Arcade Edition

iPhone için en iyi ücretsiz uygulamalar**:**

  • Hayat Eve Sığar
  • Telegram
  • e-Nabız
  • WhatsApp
  • Instagram
  • YouTube
  • Trendyol
  • getir
  • TikTok
  • e-Devlet
  • CDAS
  • Facebook
  • Yemeksepeti
  • Google Maps
  • ZOOM
  • Hepsiburada
  • Snapchat
  • BiP
  • Ziraat Mobil
  • Gmail

iPhone için en iyi ücretli uygulamalar**:**

  • The Wonder Weeks
  • Forest - Your Focus Motivation
  • Facetune
  • TouchRetouch
  • CamScanner + | PDF Scanner
  • Threema
  • MilGPS
  • TeamSpeak 3
  • DSLR Camera
  • Procreate Pocket
  • JSPS - MEVZUAT PRO
  • Education
  • CryptoTab Browser Pro
  • Ezberle
  • SkyView®
  • Video Master Pro
  • My Contacts Backup Pro
  • NeuralCam - Night Mode Camera
  • DAZZL CAM
  • AutoSleep Track Sleep on Watch
  • Glitché
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