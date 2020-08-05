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Apple 27 inçlik iMac'i yeniledi! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 09:33 | Son Güncelleme

Apple, 27 inç iMac modelini yenilediğini duyurdu. Apple Silicon öncesi Intel işlemcili son iMac modeli olduğu düşünülen yeni 27 inçlik iMac, tasarımsal olarak herhangi bir değişiklik bulundurmasa da donanımsal olarak farkını ortaya koyuyor. Peki 27 inç iMac özellikleri neler? 27 inç iMac fiyatı ne kadar?

Apple 27 inçlik iMac'i yeniledi! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple'ın uzun bir zamandır iMac modellerini yenileyeceğini gösteren çeşitli emareler vardı. Fakat bu emareler, Apple'ın yeni iMac modellerinde tasarımsal değişikliğe gideceğini, ekran çerçevelerinin daha da inceltileceğini ve en önemlisi Apple'ın ARM tabanlı ilk işlemcisi Apple Silicon ile geleceğini gösteriyordu. Nitekim bunların hiçbirisi gerçek olmadı. 27 inç iMac, yenilenen özellikleri ile tanıtıldı.

İŞTE YENİ 27 İNÇLİK İMAC'İN ÖZELLİKLERİ

Yeni 27 inçlik iMac, 10. nesil Intel işlemciler ile geliyor. 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemci seçeneği de bulunan yeni 27 inçlik iMac'te 8 GB RAM bulunuyor ancak bu RAM tam 128 GB'a kadar arttırılabiliyor. Yeni Apple işi hepsi bir arada bilgisayarın grafik tarafında ise yükü AMD Radeon Pro 5000 serisi üstleniyor. En üst modelde ise AMD Radeon Pro 5500 XT GPU bulunuyor. Depolama tarafında ise işler sıkı tutulmuş. SSD çözümü ile birlikte gelen yeni 27 inçlik iMac'in depolama alanı 256 GB'tan 8 TB'a kadar genişletilebiliyor. Tabi ücreti karşılığında. Şimdi biraz da 27 inçlik yeni iMac'in ekranından bahsedelim.

27 inçlik iMac özellikleri

Yeni iMac'in ekranı 27 inç Retina 5K ekran ve bu ekran iPhone'lardan tanıdığımız True Tone teknolojisi ile geliyor. True Tone özelliği sayesinde ortamdaki ışığa göre ekran renk sıcaklığı en iyi görüş için ayarlanıyor. Ancak Apple bununla da yetinmemiş. Pro Display XDR'de kullanılan, Parlaklığı ciddi oranda azaltan ve ekranın görüşünü artıran nano-texture cam teknolojisi seçenek olarak yeni 27 inçlik iMac'e eklenmiş. Ayrıca 720P çözünürlüğündeki web-cam artık 1080P çözünürlüğünde ve üç yerleşik mikrofon ile güçlendirilmiş.

27 inçlik iMac fiyatı

27 İNÇLİK İMAC NE KADAR?

27 inç iMac'in fiyatı 15,999 TL. Tabi bu standart versiyon için geçerli.

27 inçlik imac standart

Bu versiyonda 6 çekirdekli 10. nesil Intel i5 işlemcisi, 8 GB RAM, 256 GB SSD ve 4 GB Radeon Pro 5300 depolama bulunuyor.

27 inçlik iMac

27 inçlik yeni iMac'in en pahalı modeli ise 71.999 TL'den satışa çıkıyor.

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