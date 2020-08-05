Apple 27 inçlik iMac'i yeniledi! İşte özellikleri ve fiyatı

Apple'ın uzun bir zamandır iMac modellerini yenileyeceğini gösteren çeşitli emareler vardı. Fakat bu emareler, Apple'ın yeni iMac modellerinde tasarımsal değişikliğe gideceğini, ekran çerçevelerinin daha da inceltileceğini ve en önemlisi Apple'ın ARM tabanlı ilk işlemcisi Apple Silicon ile geleceğini gösteriyordu. Nitekim bunların hiçbirisi gerçek olmadı. 27 inç iMac, yenilenen özellikleri ile tanıtıldı.

İŞTE YENİ 27 İNÇLİK İMAC'İN ÖZELLİKLERİ

Yeni 27 inçlik iMac, 10. nesil Intel işlemciler ile geliyor. 10 çekirdekli Intel Core i9 işlemci seçeneği de bulunan yeni 27 inçlik iMac'te 8 GB RAM bulunuyor ancak bu RAM tam 128 GB'a kadar arttırılabiliyor. Yeni Apple işi hepsi bir arada bilgisayarın grafik tarafında ise yükü AMD Radeon Pro 5000 serisi üstleniyor. En üst modelde ise AMD Radeon Pro 5500 XT GPU bulunuyor. Depolama tarafında ise işler sıkı tutulmuş. SSD çözümü ile birlikte gelen yeni 27 inçlik iMac'in depolama alanı 256 GB'tan 8 TB'a kadar genişletilebiliyor. Tabi ücreti karşılığında. Şimdi biraz da 27 inçlik yeni iMac'in ekranından bahsedelim.