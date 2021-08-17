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Apple 300 milyon dolar tazminat ödeyecek!

17.08.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir jüri, iPhone üreticisi Apple ile Optis Wireless Technology arasında olan patent anlaşmazlığında teknoloji devinin 300 milyon dolar tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Apple ise karara çok sert tepki gösterdi.

Apple 300 milyon dolar tazminat ödeyecek!

ABD’nin Teksas eyaletinde, geçtiğimiz cuma günü bir ABD jürisi, iPhone üreticisi Apple'ın Optis Wireless Technology ve birkaç ilgili şirkete 300 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

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KARAR BOZULDU, YENİ DAVA AÇILDI

Reuters'ın haberine göre, bir jüri daha önce Apple'ın Optis'e ait beş patentini ihlal ettiğini ve şirketin 506 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermişti, ancak Teksas'taki ABD Bölge Yargıcı Rodney Gilstrap bu kararı boşa çıkardı ve tazminat miktarını belirlemek için yeni bir dava açılmasına hükmetti.

"TEK İŞİ PATENTLERİ KULLANARAK DAVA AÇMAK"

Apple ise yaptığı açıklamada karara sert tepki gösterdi.

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Şirket yaptığı açıklamada, "Optis hiçbir ürün üretmiyor ve tek işi, biriktirdikleri patentleri kullanarak dava açmak." ifadelerini kullandı ve aldıkları patentler için makul olmayan ödemelere karşı savunmaya devam edeceklerini belirtti.

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Apple
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