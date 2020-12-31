Apple 39 bin oyunu Çin App Store'undan kaldırdı

App Store'da milyonlarca uygulama bulunuyor. Bu uygulamaların bir kısmı mobil oyuncular için geliştirilmiş mobil oyunlardan oluşuyor. Bir çırpıda sayabileceğimiz mobil oyun sayısı ise oldukça fazla. Tüm bu oyunlar ve uygulamalar, Apple'ın App Store politikası gereği denetleniyor. Cupertinolu teknoloji devi son olarak şubat oyunda uygulama geliştiricilerine çağrıda bulundu ve geliştiricilere oyunları için Çin hükümeti tarafından verilmiş bir lisansa sahip olduklarını kanıtlamaları için 30 Haziran'a kadar süre verdi. Daha sonra bu süre 31 Aralık'a kadar uzadı. 31 Aralık 2020 gününe gelmemiz ile birlikte Apple, lisans hakkı bulunmayan uygulamalar için harekete geçti.

APPLE'DAN BİNLERCE OYUNU SİLME KARARI

Apple, MacRumors'un haberine göre, Çin'deki App Store mağazasında bulunan yaklaşık 39 bin oyunu kaldırma kararı aldı. Araştırma firması Qimai'den alınan veriler, karardan etkilenen oyunların arasında Ubisoft yapımı Assassin's Creed Identity ve NBA 2K20 gibi yapımların da olduğunu gösteriyor. Aynı verilere göre, alınan karar sonrası Apple'ın mağazasında yer alan en popüler 1500 paralı oyundan geriye sadece 74 oyun kaldı.