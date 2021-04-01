Apple 45 yılı geride bıraktı!

Günümüzde, akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat, kulaklık gibi birçok alanda üretim yapan Apple, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırmasına göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle "dünyanın en değerli markası" konumunda bulunuyor. Geçen yıl 141 milyar dolarla üçüncü sırada bulunan şirket, bu yıl değerini 122 milyar dolardan fazla artırarak en değerli markalar listesinde zirvede yerini aldı.

1978 yılında 7,8 milyon dolarlık satış gerçekleştiren şirket, kısa sürede satışlarını artırarak 1980 yılında 117 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Bilgisayar üretimiyle teknoloji dünyasına giren şirket zaman içerisinde farklı ürünler de geliştirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1 Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından ABD'de kurulan Apple, kurucusu Jobs'un garajında üretilen ilk bilgisayarı Apple-1 ile serüvenine başladı.

Listede Apple’ı; sırasıyla yaklaşık 254,2 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 191,2 milyar dolar değerle Google ve 140,4 milyar dolarla Microsoft izledi.

EN YÜKSEK GELİR KALEMLERİNDE iPHONE İLK SIRADA

Apple'ın kullanıcılara sunduğu ürünler arasında; dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar (Mac ve MacBook modelleri), tablet (iPad), telefon (iPhone), akıllı saat (Apple Watch), kulaklık (AirPods) ve akıllı televizyon platformu (Apple TV) gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

Şirket ürünlerini kendi yazılım ekosistemiyle kullanıcılarına sunuyor. Bu sayede kullanıcılarına diğer platformlara kıyasla daha hızlı ve sorunsuz bir deneyim sağlıyor.

Üretim yaptığı her ürün gamında yüksek seviyede satış rakamlarına ulaşan şirket, en yüksek geliri akıllı telefonu aracılığıyla elde ediyor. Apple, geçen yılın son çeyreğinde en yüksek geliri sırasıyla; iPhone (yüzde 40,9), servisler (yüzde 22,5), Mac (yüzde 14), giyilebilir ürünler ve aksesuarlar (yüzde 12,2) ve iPad (yüzde 10,5) ile sağladı.

Serüvenine bilgisayar üretimiyle başlayan şirketin gelir kalemlerinde, akıllı telefonunun ve servislerinin üst sıralarda yer alması, Apple'ın teknolojinin her alanında etkin bir rol oynadığını ortaya koyuyor.