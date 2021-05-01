Apple 4K TV lansmana hazırlanıyor

Haberi paylaşan daha doğru sızıntıyı süren daha önce birçok ürünün çıkış tarihini önceden açıklayan Jon Presser. Presser’ın en son tweet’ine göre yeni iPad Pro‘nun lansman tarihinde değişiklik oldu. Cupertino merkezli dev Apple’ın yeni iMac ve iPad Pro’nun 21 Mayıs’ta piyasaya çıkacağını ve yeni Apple 4K TV ‘nin de aynı etkinlikte tanıtılacağını söyledi. Daha önce bu tanıtım tarihinin ayrı ayrı olacağı iMac ve iPad Pro‘nun 22 Mayıs Apple 4K TV’ın ise 23 Mayıs’ta tanıtılacağı söyleniyordu.

Ayrıca, 22 Mayıs 2021’de artık belirli bir taşıyıcı için 5G modeline bağlanacağını ve büyük ölçüde dikkate alınmaması gerektiğini ekledi. Yeni Apple TV 4K için ön siparişler 30 Nisan 2021’de açılacak ve en yeni yineleme, yeniden tasarlanmış bir Siri uzaktan kumandası ile birlikte yüksek kare hızına sahip HDR’yi destekleyen daha güçlü bir A12 Biyonik işlemciye sahip olacak. Bu bir önceki modelinin çok daha ilerisinde bir model olduğu anlamına geliyor.

Bunun hala doğrulanmamış bir rapor olduğunu unutmayın, bu nedenle şimdilik bir tutam tuzla alın ve daha fazlası için bizi izlemeye devam edin, çünkü bu konuyla ilgili ek bilgiler mevcut olduğunda veya şirket resmi lansman tarihlerini açıkladığında sizi bilgilendiriyor olacağız.

POCO F3 ve POCO X3 Pro Türkiye fiyatları belli oldu



