Apple 6G için şimdiden hazırlıklara başladı

ABD'li teknoloji ve yazılım devlerinden Apple ve Google yeni nesil kablosuz bağlantı teknolojisi için harekete geçti. Hem Apple, hem de Google Next G Alliance isimli bir gruba katıldı.

6G İÇİN İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Apple ve Google dışında Charter Communications, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Keysight Technologies, LG Electronics, Mavenir, MITER ve VMware’ın da üye olarak yer aldığı grup ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Bu grubun temel amacı isminden de anlaşılabileceği üzere 6G üzerine çalışmalar yapmak. Bilindiği üzere Çin 6G için ilk çalışmalara kısa süre önce başlamış ve çeşitli sinyal testleri için uzaya bir uydu fırlatmıştı.

Olası 6G teknolojisinin halihazırda tam olarak kullanmaya başlayamadığımız 5G’den en az 100 kat daha hızlı olması bekleniyor.

5G tarafında pek çok global şirket Çin’in gerisinde kalmıştı. Aynı durumun 6G tarafında da yaşanmaması için çalışmalar çok erken başladı. Henüz 6G tarafındaki ilk somut testlerin başlama için bile en az 10 yıl olduğu belirtiliyor.

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