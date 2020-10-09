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Apple 8. nesil iPad'i Türkiye'de satışa çıkarttı! İşte yeni iPad'in Türkiye fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

Apple, Time Flies etkinliğinde tanıttığı 8. nesil iPad'i Türkiye'de satışa sundu. Apple'ın bir önceki nesil iPad'e göre teknik güncellemeler yaptığı 8. nesil iPad'in Türkiye fiyatı ise iPad Pro ve yeni iPad Air'den daha uygun. İşte yeni iPad'in fiyatı ve detayları.

Apple 8. nesil iPad'i Türkiye'de satışa çıkarttı! İşte yeni iPad'in Türkiye fiyatı

Apple iPad konusunda bu yıl önemli değişikliklere imza attı. Bu değişikliğin yapıldığı nokta ise eylül ayında düzenlenen Time Flies etkinliğiydi. Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6 akıllı saatlerin görücüye çıktığı bu etkinlikte, 8. nesil iPad de sahne aldı. Etkinlik sonrası Türkiye fiyatları açıklanan yeni nesil iPad, Apple'ın duyurusu ile birlikte Türkiye'de satışa çıktı.

8. NESİL İPAD ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

  1. nesil iPad, tasarımıyla bir önceki nesil iPad ile neredeyse aynı. Asıl değişiklik ise teknik tarafta yaşanıyor. 10.2 inç büyüklüğünde retina ekrana sahip olan 8. nesil iPad, Apple'ın A12 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemcinin yanında 32 GB ve 64 GB gibi dahili depolama seçenekleri sunuluyor. Wi-Fi ve SIM destekli iki modeli olan yeni nesil iPad'in arka tarafında 8 MP çözünürlüğünde, ön tarafında ise 1.2 MP çözünürlüğünde bir ekran var. Apple'ın alışılagelmiş Touch ID ana ekran tuşuyla gelen tablet, Apple Pencil (1. nesil) ve Apple Smart Keyboard desteğine de sahip.

8. nesil iPad özellikleri

8. NESİL İPAD FİYATI

Yeni iPad'in fiyatı Apple Türkiye resmi sitesinde 3,199 TL'den başlıyor. Yeni Apple tableti, uzay grisi, gümüş ve altın renk seçenekleriyle Apple'ın resmi sitesinden sipariş edilebiliyor. Tüm fiyatlar ise şöyle sıralanıyor:

Wi-Fi destekli 8. nesil iPad + 32 GB dahili depolama alanı 3,199 TL
Wi-Fi destekli 8. nesil iPad + 128 GB dahili depolama alanı 3,999 TL
SIM destekli 8. nesil iPad + 32 GB dahili depolama alanı 4,399 TL
SIM destekli 8. nesil iPad + 128 GB dahili depolama alanı 5,199 TL

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