Apple 8. nesil iPad'i Türkiye'de satışa çıkarttı! İşte yeni iPad'in Türkiye fiyatı

Apple iPad konusunda bu yıl önemli değişikliklere imza attı. Bu değişikliğin yapıldığı nokta ise eylül ayında düzenlenen Time Flies etkinliğiydi. Apple Watch SE ve Apple Watch Series 6 akıllı saatlerin görücüye çıktığı bu etkinlikte, 8. nesil iPad de sahne aldı. Etkinlik sonrası Türkiye fiyatları açıklanan yeni nesil iPad, Apple'ın duyurusu ile birlikte Türkiye'de satışa çıktı.
Yeni iPad'in fiyatı Apple Türkiye resmi sitesinde 3,199 TL'den başlıyor. Yeni Apple tableti, uzay grisi, gümüş ve altın renk seçenekleriyle Apple'ın resmi sitesinden sipariş edilebiliyor. Tüm fiyatlar ise şöyle sıralanıyor:
Wi-Fi destekli 8. nesil iPad + 32 GB dahili depolama alanı 3,199 TL
Wi-Fi destekli 8. nesil iPad + 128 GB dahili depolama alanı 3,999 TL
SIM destekli 8. nesil iPad + 32 GB dahili depolama alanı 4,399 TL
SIM destekli 8. nesil iPad + 128 GB dahili depolama alanı 5,199 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum