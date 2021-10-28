Apple'a Çinli öğrencilerden "şarj cihazsız iPhone" davası!

Apple, 2020'de tanıttığı iPhone 12 ile birlikte iPhone kutularından güç adaptörlerini ve kulaklıkları çıkardı. Şirket, çevresel nedenleri gerekçe göstererek böyle bir adım attığını söyledi. Ancak Apple'ın attığı bu adım, birçok kişinin tepkisini çekti. Şimdi ise Çin'de açılan bir mahkeme bunu kanıtlar nitelikte.

ÖĞRENCİLER APPLE İLE MAHKEMELİK OLDU

Bir grup Çinli üniversite öğrencisi, ülkede Apple'a dava açtı. Apple'dan şarj cihazı talep eden öğrenciler, şirketin 100 yuan (16 dolar) tazminat ödemesini ve mahkeme masraflarını karşılamasını istediler.

Duruşmada öğrencilerden biri kutudan çıkan bir ucu USB-C, diğer ucu Lightning olan kablonun piyasadaki diğer şarj cihazlarıyla uyumlu olmadığını da öne sürdü. Davacılar, bu nedenle Apple'ın internet sitesinde yer verdiği gibi telefonu şarj edemediklerini söyledi.

Davacı öğrencilerin birkaç Çinli telefon üreticisinin tüketiciler için adaptörlü ve adaptörsüz paketler sunduğunu söylediği de iddia edildi.

BREZİLYA APPLE'A CEZA KESMİŞTİ

Bu yılın başlarında, Brezilya'nın tüketici koruma kurumu Apple'a şarj cihazı olmadan iPhone sattığı için para cezası vermişti.

