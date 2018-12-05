Cupertinolu teknoloji devi her yıl olduğu gibi bu yılda da App Store, Mac App Store ve iTunes Store‘da yer alan en iyi içerikleri açıkladı. iPhone, iPad, Mac ve Apple TV kategorilerine göre seçilen bu içerikler arasında yer alan en iyilerin, kendini çoktan belli etmiş
Pixelmator Pro, Gorogoa ve Alto’s Odyssey gibi uygulama ve oyunlar uzun bir süre App Store’un öne çıkanlar bölümünde yer almıştı. Haliyle bu denli güzel olan uygulama ve oyunlar ödüllerin sahibi oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri 2018’in en iyileri ile baş başa bırakalım.
Apple’a göre 2018’in en iyi uygulamaları, oyunları ve daha fazlası
Yılın trend uygulama kategorisi – Kişisel bakım
Yılın trend oyun kategorisi – Battle Royale oyunları
Yılın iPhone uygulaması – Procreate Pocket
Yılın iPhone oyunu – Donut County
Yılın iPad uygulaması – Froggipedia
Yılın iPad oyunu – Gorogoa
Yılın Mac uygulaması – Pixelmator Pro
Yılın Mac oyunu – The Gardens Between
Yılın Apple TV uygulaması – Sweat
Yılın Apple TV oyunu – Alto’s Odyssey
Yılın müziği – Cardi B – I Like It
Yılın albümü – Kacey Musgraves – Golden Hour
Yılın filmleri – Annihilation – Black Panter – Crazy Rich Asians – Eighth Grade
Yılın TV şovları – The Americans – Atlanta – The Good Place – The Handmaid’s Tale
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