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Apple’a göre 2018’in en iyi uygulamaları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.12.2018 09:02 | Son Güncelleme

Apple, iOS’in uygulama mağazası App Store’da ve iTunes’ta yer alan 2018’in en iyi uygulama, oyun, müzik, tv şovu ve filmlerini açıkladı. Bakalım Apple’a göre 2018’in en iyileri neler?

Apple’a göre 2018’in en iyi uygulamaları

Cupertinolu teknoloji devi her yıl olduğu gibi bu yılda da App Store, Mac App Store ve iTunes Store‘da yer alan en iyi içerikleri açıkladı. iPhone, iPad, Mac ve Apple TV kategorilerine göre seçilen bu içerikler arasında yer alan en iyilerin, kendini çoktan belli etmiş

Pixelmator Pro, Gorogoa ve Alto’s Odyssey gibi uygulama ve oyunlar uzun bir süre App Store’un öne çıkanlar bölümünde yer almıştı. Haliyle bu denli güzel olan uygulama ve oyunlar ödüllerin sahibi oldu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri 2018’in en iyileri ile baş başa bırakalım.

Apple’a göre 2018’in en iyi uygulamaları, oyunları ve daha fazlası

Yılın trend uygulama kategorisi – Kişisel bakım
Yılın trend oyun kategorisi – Battle Royale oyunları
Yılın iPhone uygulaması – Procreate Pocket
Yılın iPhone oyunu – Donut County
Yılın iPad uygulaması – Froggipedia
Yılın iPad oyunu – Gorogoa
Yılın Mac uygulaması – Pixelmator Pro
Yılın Mac oyunu – The Gardens Between
Yılın Apple TV uygulaması – Sweat
Yılın Apple TV oyunu – Alto’s Odyssey
Yılın müziği – Cardi B – I Like It
Yılın albümü – Kacey Musgraves – Golden Hour
Yılın filmleri – Annihilation – Black Panter – Crazy Rich Asians – Eighth Grade
Yılın TV şovları – The Americans – Atlanta – The Good Place –  The Handmaid’s Tale

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