Apple'a iPhone 12 mini şoku: Samsung'a tazminat ödeyebilir!

iPhone 12 mini, Apple'ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü bir modeldi. 5,4 inçlik OLED ekranıyla, güncel iPhone tasarımıyla ve 5G desteği ile gelen iPhone 12 mini, özellikle iPhone SE boyutunda güncel tasarıma sahip bir akıllı telefon isteyen kullanıcıların ilgisi çekti. Ancak gelen raporlar, iPhone 12 mini'nin satışlarının, diğer iPhone 12 modellerine nazaran daha düşük seyrettiğini gösterdi. Bu raporlar sonrası geçtiğimiz ay, Apple'ın iPhone 12 mini'nin üretim kapasitesini düşürmeyi planlandığı iddia edilmişti. Kore basınında çıkan yeni bir haber ise böyle bir durumda Apple'ın iPhone 12 mini için parça tedarik ettiği şirketlerden birine tazminat ödeyebileceğini iddia etti. O şirket, Samsung'tan başkası değil.
The Korea Herald'ın haberindeki iddialara göre, iPhone 12 mini'nin ekran tedarikçisi olan Samsung Display, üretim kapasitesinin düşmesiyle birlikte OLED panel siparişlerinde yaşanacak eksiklik nedeniyle Apple'dan tazminat alabilir. Aslında Samsung, Apple'ın OLED panel siparişleri için 2019'da tahmini 684 milyon dolar, 2020'de ise yaklaşık 1 milyar dolar tazminat ödemişti. Sektör gözlemcileri şimdi, Apple'ın minimum sipariş miktarını karşılamadığı için Samsung'a bir kez daha tazminat ödemesi gerekebileceğini söylüyor.
Apple'a Samsung'a tazminat ödeme ihtimali için konuşan bir endüstri yetkilisi isminin açıklanmaması koşuluyla, Apple'ın Samsung Display'e bir tazminat ödeyip ödemeyeceğinin belirsiz olduğunu, ancak sözleşme geçmişi ve iPhone 12 mini'nin durgun satışları göz önüne alındığında, Apple'ın Samsung Display'i tazmin etmesinin muhtemel olduğunu aktardı. Ne Apple'dan ne de Samsung'tan tazminat iddialarına yönelik herhangi bir açıklama gelmedi.
Pazar araştırmacı şirketi Omdia'nın raporuna göre, Samsung Display'in ocak ayında dünya çapındaki OLED sevkiyatları yüzde 9 düşüş yaşayarak 45 milyon adede geriledi. Bu düşüş iddialara göre iPhone 12 mini'nin cansız performansından kaynaklandı. Son olarak, tazminat, düşük satış performansı gibi pek çok iddiaya rağmen, bu yıl bir iPhone 13 mini modelinin üretilmesinin beklendiğini söyleyelim.
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