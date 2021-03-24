Apple'a iPhone 12 mini şoku: Samsung'a tazminat ödeyebilir!

iPhone 12 mini, Apple'ın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü bir modeldi. 5,4 inçlik OLED ekranıyla, güncel iPhone tasarımıyla ve 5G desteği ile gelen iPhone 12 mini, özellikle iPhone SE boyutunda güncel tasarıma sahip bir akıllı telefon isteyen kullanıcıların ilgisi çekti. Ancak gelen raporlar, iPhone 12 mini'nin satışlarının, diğer iPhone 12 modellerine nazaran daha düşük seyrettiğini gösterdi. Bu raporlar sonrası geçtiğimiz ay, Apple'ın iPhone 12 mini'nin üretim kapasitesini düşürmeyi planlandığı iddia edilmişti. Kore basınında çıkan yeni bir haber ise böyle bir durumda Apple'ın iPhone 12 mini için parça tedarik ettiği şirketlerden birine tazminat ödeyebileceğini iddia etti. O şirket, Samsung'tan başkası değil.

SAMSUNG APPLE'DAN TAZMİNAT ALABİLİR

The Korea Herald'ın haberindeki iddialara göre, iPhone 12 mini'nin ekran tedarikçisi olan Samsung Display, üretim kapasitesinin düşmesiyle birlikte OLED panel siparişlerinde yaşanacak eksiklik nedeniyle Apple'dan tazminat alabilir. Aslında Samsung, Apple'ın OLED panel siparişleri için 2019'da tahmini 684 milyon dolar, 2020'de ise yaklaşık 1 milyar dolar tazminat ödemişti. Sektör gözlemcileri şimdi, Apple'ın minimum sipariş miktarını karşılamadığı için Samsung'a bir kez daha tazminat ödemesi gerekebileceğini söylüyor.