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Apple'a kazan kaldırdılar! Daha fazla zam ve kar paylaşımı istiyorlar

21.04.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Georgia eyaletindeki Apple Inc. mağazasındaki işçiler, "firmanın ülkedeki ilk sendika sahibi çalışanları" olmak için harekete geçti. Sendikalaşma mücadelesi veren organizatörler, daha fazla zam ve kar paylaşımı istediklerini dile getirdi.

Apple'a kazan kaldırdılar! Daha fazla zam ve kar paylaşımı istiyorlar

ABD'de Apple çalışanları, şirkete karşı ilk sendikayı kurmak için imza topladı. Bloomberg'in internet sayfasındaki haberde, "Atlanta kentindeki Apple mağazası işçileri, ABD'de ilk sendika sahibi çalışanlar olmak için Silikon Vadisi devi ile bir savaş başlatıyor." ifadesine yer verildi.

107 İŞÇİ MÜCADELEYE BAŞLADI

Atlanta'nın kuzeybatısında, Cumberland Mall'daki bir Apple mağazasında çalışan 107 işçinin firmaya karşı sendikalaşma mücadelesi başlattığı, çalışanların yüzde 70 oranında desteğini gösteren imzalı dilekçenin Ulusal Çalışma İlişkileri Kuruluna verileceği belirtildi.

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Apple çalışanlarının bu girişiminin ulusal çapta işçi kıtlığı yaşanan bir dönemde başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğu, isminin "Apple İşçi Sendikası" olacağı söylenen dayanışma organizasyonunun, Amerika İletişim İşçileri tarafından da desteklendiği kaydedildi.

DAHA FAZLA ZAM VE KAR PAYLAŞIMI İSTİYORLAR

Apple mağazasında sendikalaşma mücadelesi veren organizatörler, aldıkları ücretin Atlanta'daki yaşam şartlarının altına düştüğünü, 20 dolar olan başlangıç ücretini 28 dolara çıkarmayı ve enflasyonu dengelemek için daha fazla zam ve kar paylaşımı istediklerini dile getirdi.

New York'un Staten Island ilçesinde bulunan Amazon'a ait depo çalışanları, 1 Nisan'da internet satış mağazasına karşı ülkedeki ilk sendikalaşma mücadelesini kazanmış, bu başarı Amazon'un diğer eyaletlerdeki depo çalışanları ve Apple işçileri için de örnek teşkil etmişti. (AA)

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