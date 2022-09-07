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Apple'a milyonlarca dolarlık "iPhone'larda şarj cihazı" cezası! Olmadan satılmasını da yasakladılar

07.09.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14'ü tanıtmaya hazırlanan Apple'a Brezilya'dan kötü haber geldi. Brezilya Adalet Bakanlığı, ABD'li akıllı telefon üreticisi Apple'ın cep telefonlarını şarj aleti olmaksızın satışını ülke çapında yasakladı. Ayrıca, Apple'a tüketiciye zarar verdiği gerekçesiyle yaklaşık 2,3 milyon dolar para cezası kesildi.

Apple'a milyonlarca dolarlık "iPhone'larda şarj cihazı" cezası! Olmadan satılmasını da yasakladılar

Apple'a Brezilya şoku! Brezilya Adalet Bakanlığının Apple'ın ürettiği iPhone cep telefonlarının şarj cihazı olmaksızın satışının yasaklanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SATIŞ İZNİ İPTAL EDİLDİ!

Adalet Bakanlığı, iPhone 12 ile 13'ün Ulusal Telekomünikasyon Ajansındaki (Anatel) satış izninin iptal edilmesinin yanı sıra ayrıca Apple'a tüketiciye zarar verdiği gerekçesiyle 12,2 milyon Brezilya reali (yaklaşık 2,3 milyon dolar) para cezası kesti.

Kararda, Apple hakkında priz için şarj cihazı olmadan iPhone 12 ve 13 sattığı için geçen aralıkta Ulusal Tüketici Sekreterliği (Senacon) tarafından dava edildiği bildirildi.

Apple

Kararda şirkete yönelik suçlamaların, bir ürünü eksik veya temel işlevleri olmadan satmak, tüketiciye karşı ayrımcılık yaparak bir ürünü eksiksiz bir şekilde satmayı reddetmek ve sorumluluğu üçüncü şahıslara yüklemek olduğu ifade edildi.

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APPLE'IN SUNDUĞU GEREKÇELER YETERSİZ GÖRÜLDÜ

Apple'ın cep telefonlarıyla şarj cihazı vermesinin sebebinin çevresel kaygılar olduğunu öne sürdüğü ancak Senacon'un, şirketin telefonları şarj cihazı olmadan satma kararının tüm yükü tüketiciye devrettiği gerekçesiyle Apple'ın sunduğu gerekçeleri yetersiz gördüğü belirtildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Apple Brezilya iPhone şarj aleti
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