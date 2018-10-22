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Apple'a olan ilgi azalıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2018 16:44 | Son Güncelleme

Ortaya çıkan bir araştırma sonucu Apple'a olan ilginin azaldığını gözler önüne serdi. Apple artık eskisi gibi ilgi görmüyor.

Apple'a olan ilgi azalıyor

Son yıllarda kan kaybeden Apple, eskisi kadar popüler bir marka olmaktan hızla uzaklaşıyor. Firma ile ilgili yapılan bir araştırma bu gerçeği gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıllarda Apple ürünlerini duyurduğunda internette yaşanan dalgalanma yerini daha stabil bir duruma bırakmış görünüyor. Bu durum geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve iPhoneXs, Xs Max ve XR duyurusunun ardından da yaşandı.

Apple'a olan ilgi azalıyor

iPhone Xs ve Xs Max satışa çıktığında eskisi gibi Apple mağazalarının önünde kuyruklar olmuşmadığı da gözlerden kaçmadı. Öte yandan Citi Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre Apple ürünlerinin tanıtımından sonra internet aramalarındaki dalgalanma grafik haline getirilmiş. Buna göre iPhone 5 duyurusundan itibaren sırasıyla iPhone 5S, iPhone 6/6S, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone X / 8 /8 Plus ve son olarak iPhone XR / Xs / Xs Max duyurularının yapıldığı tarihlerdeki internet aramalarının sayısı bir araya getirilmiş.

apple

Grafikte de açıkça görüldüğü gibi iPhone 5, duyurulduğu dönemde internette en fazla aranan anahtar kelime olurken bunu sırasıyla diğer telefonların lansmanları takip etmiş. Dramatik düşüş en son model olan iPhone XR, Xs ve Xs Max ile dibe vurmuş.

Bu ilgili düşüşü telefon satışlarına aynen yansımıyor olsa da sektörün belli bir doygunluğa ulaşması, Apple'ın müşterileri yerine hisse sahiplerini düşünmeye başlaması, Android telefonların daha iyi inovasyonlarla gelmesi ve benzeri sebepler ilginin azalmasına yol açmış görünüyor.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Apple teknoloji

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