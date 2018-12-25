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Apple’a şikayet yağmuru

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.12.2018 08:55 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından Türkiye kullanıcılarının yaşadığı sorunları çözmek için yayınlanan iOS 12.1.2 güncellemesi, dünya çapında yeni “hücresel veri” sorunlarını beraberinde getirdi.

Apple’a şikayet yağmuru

Hatırlarsanız, Apple’ın birkaç hafta önce yayınladığı iOS 12.1.1 ile çeşitli sorunlar baş göstermiş, ABD’li firma hataları düzeltecek şekilde hızlı bir güncelleme göndermişti. iOS 12.1.2 isimli bu yeni sürüm, temelde Türkiye’deki son nesil iPhone kullanıcılarının hücresel veri sorunlarını gidermek ve bazı eSİM problemlerini çözmek için gelmişti. Ne yazık ki düzeltme amaçlı gelen sürüm, dünya çapında iPhone kullanıcılarını etkileyecek sorunları geri getirdi.

Kullanıcı raporlarına göre, pek çok farklı ülkede bağlantıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşanıyor. Kimileri servis yok uyarısıyla karşılaşırken, kimileri hücresel veriyi veya Wi-Fi’ı kullanamıyor. Üstelik sorunlardan daha eski iPhone sahipleri de etkileniyor.
Öte yandan son sürümün, aslında Türkiye’de yaşanan benzer sorunları çözmek için gelmiş olması, yabancı basın tarafından da konuşuluyor ve ironi olarak değerlendiriliyor.

Halihazırda beta aşamasında olan iOS 12.1.3 içinse çalışmalar hızlanmış olmalı. ABD’li teknoloji devi sorunları muhtemelen birkaç gün içerisinde çözecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone güncelleme

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