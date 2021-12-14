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Apple'a şok soruşturma!

14.12.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Çalışma Bakanlığı, Apple çalışanlarının şikayetleri sonrası harekete geçti. Bakanlık, teknoloji devi Apple hakkında soruşturma başlattı.

Apple'a şok soruşturma!

iPhone ve iPad modelleri ile dikkatleri üzerine çeken ve 2022 yılında tanıtacağı iPhone modelleri merakla beklenen Apple, flaş bir haberle gündeme geldi. Financial Times'ın haberine göre, ABD Çalışma Bakanlığı Apple'a soruşturma açtı.

İŞTE SORUŞTURMANIN NEDENİ

ABD Çalışma Bakanlığı soruşturmayla ilgili ayrıntı vermezken, bakanlığın Apple'ın çalışanlarına yönelik davranışını araştırdığı aktarılıyor.

Haberde, eski Apple çalışanı Ashley Gjovik'in Çalışma Bakanlığı'ndan soruşturmayı onaylayan 10 Aralık tarihli bir mektup aldığı bilgisi aktarıldı.

Apple Park

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Gjovik, Apple'ı Eylül ayında iş ortamı ile alakalı sağlık endişelerini bildirdiği ve konuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı'na şikayette bulunduğu için misilleme olarak kovmakla suçluyor.

APPLE'DAN AÇIKLAMA

Apple, haberde konuyla ilgili olarak, olumlu ve kapsayıcı bir iş ortamı yaratmaya ve korumaya derinden bağlı olduğunu söyledi. Şirket, tüm endişeleri ciddiye aldığını ve bir şikayet geldiğinde kapsamlı bir şekilde araştırdığını belirtti.

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ÇALIŞANLAR APPLETOO'YU KURMUŞTU

Son haftalarda, Apple çalışanları iş ortamını eleştirip ve hayal kırıklıklarını paylaşmıştı, bu da Apple yöneticilerini, çalışanların bildirdiği suistimali, ayrımcılığı ve tacizi ele almaya çağıran "AppleToo" adlı girişiminin oluşturulmasına yol açmıştı.

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Apple
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