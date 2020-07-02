Apple A12Z Bionic, Geekbench testinde ortaya çıktı

Mac modellerine güç verecek olan ARM tabanlı bu yeni işlemci, verimlilik konusunda Intel’i sollayacak gibi görünüyordu. Apple A12Z Bionic adını taşıyan bu işlemci bugün Geekbench performans testinde ortaya çıktı.

İŞTE APPLE A12Z BİONİC'İN GEEKBENCH PUANI

Apple‘ın yeni ARM tabanlı işlemcisi Geekbench’in tek çekirdek bölümünde 833 puan ve çoklu çekirdek bölümünden ise 2582 puan almayı başarıyor. Intel i5 işlemcilerden 400-500 puan daha düşük puan alan A12Z‘nin, daha ilk denemesinde böyle puanlar alması geleceğin ARM tabanına doğru kayacağının sinyallerini veriyor.

ARM tabanlı olmasından dolayı iPhone ve iPad uygulamalarını da emulatöre gerek kalmadan çalıştırabilen bu işlemci için biraz daha beklememiz gerekiyor. Cupertinolu firma şu an Mac mini modeli ile geliştiricileri üzerinde A12Z‘yi test ediyor. Bu testlerin 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

2021’in sonlarına doğru tanıtılacak olan Mac ve MacBook modellerine güç verecek olan bu işlemci hem verimlilik hem de performans konusunda Intel’den daha iyi olacak gibi görünüyor. Özellikle de iOS ve iPadOS uygulamalarını çalıştırması ile Mac’ler adeta seviye atlayacak gibi görünüyor.

Ancak bu işlemciye sahip modelleri ilk çıktığında almak pek mantıklı değil. Bu yüzden 2-3 yıl daha beklemek ve işlemcinin tam oturmasını beklemek daha mantıklı bir seçenek olacak.

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