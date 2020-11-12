Apple A14 Bionic'e rakip: Samsung Exynos 1080 tanıtıldı! İşte özellikleri

Samsung Exynos 1080 için resmi bir duyuru gerçekleştirmişti. Samsung, geçtiğimiz hafta yaptığı paylaşımlarla Exynos 1080'in geldiğini müjdelemişti. Nitekim Samsung'un 2021 yılındaki akıllı telefonlarında, özellikle Samsung Galaxy S21 ailesinde görmeyi beklediğimiz yeni Exynos 1080, sonunda resmi olarak tanıtıldı.

SAMSUNG EXYNOS 1080 ÖZELLİKLERİ

Exynos 1080 5 nm üretim sürecine sahip. Daha az güç tüketip daha yüksek performans sunduğu söylenen yeni nesil Samsung işlemcisi, kalbinde ise ARM tabanlı Cortex-A78 çekirdeğini bulunduruyor. Cortex-A78'in Cortex-A77'e göre yüzde 20 daha yüksek performans sunduğu da dile getiriliyor. Samsung'un açıklamasına göre Exynos 1080, 1+3+4 şeklinde bir çekirdek yapılanması sunuyor. Bu yapıda 2.8 Ghz hızındaki Cortex-A78, maksimum performans için çalışıyor. 2.6 GHz hızındaki diğer üç Cortex-A78 ise yüksek performans için, geriye kalan 2 GHz hızındaki dört Cortex-A55 ise daha düşük performanslı işlemler için kullanılıyor.

Exynos 1080, Mali-G78 MP10 GPU ile geliyor. Samsung ise GPU'nun yüzde 25'e kadar performans artışı sunduğunu belirtiyor. Ayrıca fotoğrafçılık ve yapay zeka entegrasyonu için de geliştirmeler sunan işlemci, 200 megapiksele kadar kameraya ve toplam 6 kameraya kadar destek verebiliyor. Buna ek olarak 1080p 144Hz ekran yenileme hızı, 1080p HDR10+ ve 4K 60 fps video kaydı da Exynos 1080'in sunduğu özelliklerden bazıları. Tabi ki 5G modem desteği de Exynos 1080'de bulunuyor.

GALAXY S21 EXYNOS 1080'DEN GÜÇ ALACAK

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'da Exynos 1080 işlemcisinin kullanılması bekleniyor. Ayrıca Vivo'nun da Exynos 1080'i kullanacak bir akıllı telefon geliştireceğini belirtelim.

