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Apple A14 için 'Snapdragon 865+’tan iki kat hızlı olacak' söylentisi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:38 | Son Güncelleme

Qualcomm, geçtiğimiz ay premium akıllı telefonlar için en yeni amiral gemisi SoC olan yeni Snapdragon 865 Plus yonga setini tanıtmıştı. Ancak bu yonga seti mevcut Snapdragon 865’in küçük bir yükseltmesi olmuştu.

Apple A14 için 'Snapdragon 865+’tan iki kat hızlı olacak' söylentisi!

Snapdragon 865+, selefine kıyasla yüzde 10 daha iyi CPU ve GPU performansı sunuyordu. Ancak yine de Apple A13 ile kıyaslanacak seviyede değildi. Bugün gelen bilgiler ise iPhone 12 işlemcisi Apple A14’ün bu farkı açacağını bizlere gösteriyor.

APPLE A14 SELEFİNDEN YÜZDE 40 DAHA HIZLI OLACAK

Tek çekirdekli CPU performansı söz konusu olduğunda, Snapdragon 865 Plus Apple A13’ün tam yüzde 25 gerisinde yer alıyordu. Bu fark Apple A14’ün gelecek sürümüyle daha da artacak gibi görünüyor. Apple A14’ün bu yıl eylül ayında piyasaya sürülen yeni nesil iPhone’lara güç vermesi bekleniyor. Komiya‘ya göre; Apple A14, A13’e göre yüzde 40 daha iyi bir CPU ve yüzde 50 daha iyi bir GPU performansı sağlayacak.

Bu söylenti doğru çıkarsa, Qualcomm’un Apple’ın CPU performansını yakalaması birkaç yıl sürecektir. Bu harika performansı sunmak için Apple A14, Apple’ın A13’ünden 400 MHz daha yüksek olan 3.1 GHz frekansına ulaşabilir. Ayrıca Apple, A14’ü daha verimli hale getirmesi gereken TSMC’nin 5nm tabanlı üretim sürecine geçiyor.

Apple ayrıca bu yılın sonlarında Mac cihazları için kendi ARM işlemcisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Yakında çıkacak Mac cihazlarındaki Apple Silikon, A14 ile karşılaştırıldığında daha da iyi performans sağlayabilir. Qualcomm’un önümüzdeki yıllarda hem Apple Silicon ile hem de mobil taraftaki Apple A işlemciler ile nasıl rekabet edeceği ise henüz bilinmiyor.

Qualcomm’un rakibi ile olan farkı azaltmak için Snapdragon 875 yonga seti ile büyük bir sıçrama gerçekleştirmesi gerekiyor. Bakalım 2021 yılında mobil işlemci tarafındaki savaş nasıl şekillenecek?

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