Apple A14X performansı ile büyüledi

Apple artık eskisi gibi devrim yapamıyor diyenlere yine tokat gibi bir cevap geldi. ARM tabanlı MacBook için Apple Silicon ile çalışmalarına devam eden Cupertinolu firmanın, bugün de yeni iPad Pro modellerinde kullanacağı Apple A14X yonga setinin detayları geldi. Luke Miani isimli bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşım ile A14X’in performansı ortaya çıktı.

Apple, iPhone 11 ailesinde kullandığı A13 yonga seti ile büyük bir sıçrama yaşayamamıştı. Ancak iPhone 12’ye güç verecek olan A14 ile yüzde 50’ye varan performans artışı sağlanacağı ortaya çıkmıştı. iPad Pro‘da yer alacak olan “X” yonga setinin ise bu farkı arşa çıkaracağı Geekbench testinde göründü.

APPLE A14X INTEL CORE İ9'U YAKALIYOR

Cupertinolu firma yeni yongası ile Intel Core i9-9880H işlemciyi yakalamış durumda. Yani bir mobil işlemci bir masaüstü işlemci ile aynı performansı sergileyecek. Aslında aynı performans değil. Çünkü ARM için geliştirilen uygulamalar, PC uygulamalarından kat ve kat daha hızlı ve stabil olduğu için bu performans farkı günlük kullanımda ikiye katlanacak.