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Apple açıkladı: 3200 TL'lik Final Cut Pro X ve Logic Pro X artık ücretsiz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.03.2020 12:02 | Son Güncelleme

Apple'dan koronavirüs için sürpriz bir destek geldi. Apple, Mac için App Store uygulama mağazasında bulunan Final Cut Pro X ve Logic Pro X gibi iki önemli programını ücretsiz hale getirdi. Final Cut Pro X ve Logic Pro X'in normal fiyatı toplamda 3200 TL'yi buluyor.

Apple açıkladı: 3200 TL'lik Final Cut Pro X ve Logic Pro X artık ücretsiz!

Koronavirüs yüzünden birçok çalışan Evde Kal çağrısına uyup, evden çalışma sistemine geçti. Fakat bu kararlar o kadar hızlı verildi ki bazı çalışanlar kendileri için gerekli olan, ofiste bulunan ama evlerinde bulunmayan bazı uygulamalara sahip olamadı. Bu uygulamalardan ikisi ise toplam değeri 3200 TL'den fazla olan MacOS tabanlı Final Cut Pro X ve Logic Pro X idi. Apple ise bu iki uygulamaya sahip olmak isteyen kullanıcılara ufak bir sürpriz hazırladı.

FİNAL CUT PRO X VE LOGİC PRO X ARTIK ÜCRETSİZ

Apple, yaptığı duyuruda video düzenleme programı Final Cut Pro X ve müzik düzenleme programı Logic Pro X'i ücretsiz yaptığını açıkladı. Apple'ın duyurusuna göre iki program 90 gün boyunca ücretsiz olacak. Peki halihazırda Final Cut Pro X'in 30 günlük deneme sürümünü kullanan kullanıcılar ne olacak?

APPLE MAĞDURİYETİN ÖNÜNE GEÇTİ

Apple mağduriyet yaratmamak adına 30 günlük deneme sürümü başlatan kullanıcılara da 90 günlük hak tanıdı. Yani deneme sürümündeki kullanıcılar ek olarak 30 gün daha Final Cut Pro X'i kullanmaya devam edebilecek.

Final Cut Pro X

Final Cut Pro X'in ücretsiz sürümüne sahip olmak istiyorsanız, uygulamayı App Store üzerinden Mac bilgisayarınıza hemen indirebilirsiniz. Ancak Logic Pro X için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Zira, Logic Pro X'in ücretsiz sürümü önümüzdeki günlerde App Store'a eklenecek ve indirilmeye sunulacak.

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