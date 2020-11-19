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Apple açıkladı! App Store komisyonu düşüyor

19.11.2020 16:57 | Son Güncelleme:
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Apple açıkladı! App Store komisyonu düşüyor

Apple App Store komisyon oranını yüzde 30'dan yüzde 15'e düşürdü. Apple'ın açıkladığı yeni düzenlemeye göre 1 milyon dolardan daha az gelir elde eden App Store geliştiricileri artık yüzde 15 komisyon ödeyecek. Bunun Epic Games ile Apple arasındaki komisyon davasını nasıl etkileyeceği ise bilinmiyor.

App Store komisyonu, geçtiğimiz dönemde hiç olmadığı kadar sık gündeme geldi. Bunun nedeni ise Apple ile Epic Games arasında geçen Fortnite davasıydı. Bu davanın başlangıcı ise Epic Games'in Fortnite'a kendi ödeme sistemini eklemesiyle başladı. Bunun App Store kurallarına aykırı olduğunu söyleyen Apple, Fortnite'ı App Store'dan kaldırdı. Daha sonra Epic Games'in diğer oyunları da Apple'dan ret yedi. Dava hala sürerken, Apple yeni bir komisyon oranı açıklaması yaptı. Yeni duyuru, ilginç bir şekilde komisyon oranlarının azaltıldığını göstermekte. Fakat her şey bir program dahilinde.

APP STORE KÜÇÜK İŞLETME PROGRAMI İLE APPLE'IN KOMİSYONU DÜŞECEK

App Store Küçük İşletme Programı, Apple tarafından açıklandı. Apple'ın duyurusuna göre bu programla App Store komisyon oranlarında azalmaya gidildi. Ancak bu azalma için birtakım kurallar söz konusu. Zira Apple küçük işletmeleri desteklemek için devreye alacağı App Store Küçük İşletme Programı'nda 1 milyon dolardan daha az gelir ödeyen App Store geliştiricileri için yüzde 15'lik kesinti uygulanacak. Böylece küçük çaplı ve bağımsız uygulama geliştiricileri, daha çok gelir elde edebilecek. 1 milyon dolarlık eşik aşıldığında ise kesinti diğer büyük uygulama geliştirici şirketlere de uygulandığı gibi yüzde 30'a ulaşacak. Anlaşılacağı üzere 1 milyon dolardan fazla gelir elde eden geliştiricilerden yüzde 30'luk komisyon alınmaya devam edilecek.

Apple Store küçük işletme programı

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BAŞLAMA TARİHİ BELLİ OLDU

Apple'ın yeni komisyon programı 1 Ocak 2021'den itibaren başlayacak. Detaylar ise aralık ayında açıklanacak. Bu programın Epic Games ila Apple arasındaki Fortnite davasını etkilemesi beklenmiyor olsa da sürecin nasıl ilerleyeceği bilinmiyor. Şimdilik Fortnite iOS sürümünün App Store'a eklenmesi mümkün görünmüyor.

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