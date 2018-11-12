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Apple açıkladı: MacBook Pro 13 ve iPhone X'te hata var

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

Apple, MacBook Pro 13 dizüstü bilgisayarlar ve iPhone X akıllı telefonlarda bir dizi sorun tespit edildiğini açıkladı.

Apple açıkladı: MacBook Pro 13 ve iPhone X'te hata var

Bazı iPhone X ekran bileşenlerindeki hata nedeniyle, sensörlü ekranla ilgili sorunlarla karşılaşılabilir. Üretici firma, akıllı telefonların bazı durumlarda dokunuşa tepki vermeyebileceğini, dokunulmadan kendi başına harekete geçebileceğini ve bu nedenle bu sorunla karşılaşan iPhone X sahiplerinin telefon ekranını ücretsiz olarak değiştirebileceklerini belirtti.

Apple ayrıca, Temmuz 2017'den Haziran 2018'e kadar satılan bazı MacBook Pro 13'lerin sabit disk sürücülerinde veri kaybı ve arızaların olabileceğini bildirerek, kullanıcıların en kısa sürede hataları gidermek için Apple servis merkezleriyle iletişime geçmelerini tavsiye etti.

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Apple MacBook Pro 13 iPhone X akıllı telefon

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