Apple adım attı! iPhone 13'ün ekranını değiştirdiğinizde Face ID sorunu ile karşılaşmayacaksınız

Apple iPhone 13'ü eylül ayında tanıttı. iPhone 13 tasarımı ve özellikleri ile birçok kişinin dikkatini çekti. Aynı zamanda iPhone 13'ün tanıtımı sonrası uzmanlar da Apple'ın yeni amiral gemisini incelemek için işe koyuldu. Ancak uzmanlar, iPhone 13 piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra orijinal ekrandaki küçük bir kontrol çipi yüzünden, yetkisiz onarım ile iPhone 13 ekranlarını değiştirmenin Face ID'yi bozacağını buldular. Bu, Apple'ın dışında yer alan tamir atölyelerinin yaptığı en yaygın onarım türlerinden biri olan ekran değişimini aşırı derecede zorlaştıran karmaşık bir süreç olarak nitelendirildi. Fakat, işler yakında kolaylaşabilir.

APPLE'DAN YAZILIM GÜNCELLEMESİ GELİYOR

Apple, iPhone 13 ekranlarının onarılmasından sonra, telefonun yüz tanıma sistemi Face ID'nin çalışmaya devam etmesi için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Şirket, The Verge'e, bağımsız tamir atölyeleri için büyük bir kazanç kapısı olan ekran değişimlerinden sonra Face ID'nin çalışmaya devam etmesi için bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığını resmen açıkladı.

Apple, yazılım güncellemesinin tam olarak ne zaman geleceğini ise belirtmiş değil. Fakat yazılım güncellemesi ile birlikte iPhone 13 ekran değişimi sonrası Face ID'nin devre dışı kalmaması hem kullanıcıları hem de tamircileri sevindirecek gibi görünüyor.

