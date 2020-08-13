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Apple, AirPods 3 ile hayatınızı kurtarabilir! Peki nasıl?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 14:42 | Son Güncelleme

Apple, çıkması muhtemel AirPods 3 için yeni bir patent aldı. Apple'ın aldığı patente göre AirPods 3, tehlikeleri önceden sezerek kullanıcısının hayatını kurtaracak.

Apple, AirPods 3 ile hayatınızı kurtarabilir! Peki nasıl?

AirPods kablosuz kulaklıklar Apple için bir devrimdi. Apple'ın ilk kablosuz kulaklığı olan AirPods, önce ikinci nesle güncellendi daha sonra ise aktif gürültü engelleme özelliğine sahip AirPods Pro'ya evrildi. AirPods Pro halihazırda Apple'ın en gelişmiş AirPods kulaklığı. Ancak bu unvan yakında AirPods 3'ün eline geçebilir. Böyle dememizin nedeni ise yeni AirPods'un ses konusunda üstün bir özellik sunacak olması değil, önemli bir güvenlik önlemiyle gelecek olması.

AİRPODS 3 MÜZİĞİ KESEREK TEHLİKEYİ ÖNLEYECEK

Apple, yeni nesil kablosuz kulaklıkları için 11 Ağustos'ta bir patent aldı. Bu patente göre Apple'ın yeni kulaklıkları -ki bunun AirPods 3 olacağı söyleniyor- herhangi bir tehlike anında müziği otomatik olarak kesecek. Örneğin bu tehlikeden kasıt, bir arabanın kornası olabilir. Böyle durumlarda AirPods 3, müziği keserek AirPods kullanıcısı şoförün kendisine yaklaşan arabayı fark etmesini sağlayacak. Yani diğer bir deyişle hayat kurtaracak. Peki AirPods 3 bunu nasıl yapacak?

airpods

İPHONE VE APPLE WATCH'TAKİ BİLGİLERİ BİRLEŞTİRECEK

Apple'ın yeni kulaklıkları patente bakılırsa iPhone ve Apple Watch'tan gelen konum bilgilerine göre hareket edecek. Bu bilgileri birleştirecek olan kulaklık, tehlikeyi sezdiğinde ise yapılan faaliyete ve konuma göre kişiye bilgilendirme yollayacak ve bazı önlemler alacak. Bu önlemlerden biri de sesin otomatik olarak kapatılması olacak.

AİRPODS 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

AirPods 3'ün veya başka isimlendirmeye de sahip olabilecek yeni nesil Apple işi kablosuz kulaklığın ne zaman çıkacağına dair ise henüz bir bilgi yok. Sızıntı kaynakları ise yeni AirPods modelinin 2021 yılında tanıtılacağını, iPhone 12 ile birlikte yeni bir AirPods beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Tabi yine de karşılaşacağımız nihai AirPods 3'te böylesine hayat kurtarıcı bir özellik olmayabilir. Takdir Apple'ın.

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