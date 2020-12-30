Apple AirPods Max kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatını açıkladı

AirPods Max geçtiğimiz haftalarda Apple tarafından yayınlanan bir basın bülteni aracılığıyla tanıtıldı ve Cupertinolu teknoloji şirketi, yeni nesil kablosuz kulak üstü kulaklığını tanıtarak yeni yıl öncesi kullanıcılarına bir nevi sürpriz yaptı. AirPods Max fiyatının açıklanmasından sonra, AirPods Max Türkiye fiyatı da Apple Türkiye tarafından paylaşılan bilgiler arasında yerini aldı. Kulaklık, Apple Store Türkiye üzerinden 5.699 TL'lik bir fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Hatta sosyal medyada bazı kullanıcılar, kulaklığın fiyatıyla alakalı birçok paylaşım yaptı.
AirPods Max'in kulaklık yastıklarının fiyatı da en az AirPods Max'in fiyatı kadar, sosyal medyanın konuştuğu konular arasındaydı. ABD'deki bazı kullanıcılar, 69 dolarlık kulaklık yastıklarının fiyatının 2. nesil AirPods'a (159 dolar) yaklaştığını söyledi ve fiyatları eleştirdi. Şimdi ise ABD kullanıcıları tarafından tartışılan AirPods Max kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı belli oldu. Kulaklık yastıkları Türkiye'de 729 TL'den satışa sunulacak.
AirPods Max kulaklık yastıkları Apple Store Türkiye mağazasında kırmızı, gümüş, siyah, yeşil ve gök mavisi renkleriyle listeleniyor. Apple kulaklık yastıklarının satışa çıkacağı tarih için ise 'çok yakında' bilgisini paylaşıyor.
Apple AirPods Max kablosuz kulak üstü kulaklık Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve uzamsal ses (Spatial Audio) özelliğine sahip. iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS gibi Apple sistemleri ile uyumlu olan AirPods Max 9 adet mikrofon taşıyor. Apple Watch akıllı saatlerdeki gibi bir Digital Crown'a ev sahipliği yapan kulaklık, bu tuş sayesinde birçok kontrolü gerçekleştirebiliyor. Ayrıca ANC için bir tuş daha bulunuyor. 20 saate kadar dinleme, film izleme ve konuşma süresi sunan H1 çipli AirPods Max'in Türkiye fiyatı ise 5.699 TL.
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