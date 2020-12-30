Apple AirPods Max kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatını açıkladı

AirPods Max geçtiğimiz haftalarda Apple tarafından yayınlanan bir basın bülteni aracılığıyla tanıtıldı ve Cupertinolu teknoloji şirketi, yeni nesil kablosuz kulak üstü kulaklığını tanıtarak yeni yıl öncesi kullanıcılarına bir nevi sürpriz yaptı. AirPods Max fiyatının açıklanmasından sonra, AirPods Max Türkiye fiyatı da Apple Türkiye tarafından paylaşılan bilgiler arasında yerini aldı. Kulaklık, Apple Store Türkiye üzerinden 5.699 TL'lik bir fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Hatta sosyal medyada bazı kullanıcılar, kulaklığın fiyatıyla alakalı birçok paylaşım yaptı.

İŞTE AİRPODS MAX KULAKLIK YASTIKLARININ TÜRKİYE FİYATI

AirPods Max'in kulaklık yastıklarının fiyatı da en az AirPods Max'in fiyatı kadar, sosyal medyanın konuştuğu konular arasındaydı. ABD'deki bazı kullanıcılar, 69 dolarlık kulaklık yastıklarının fiyatının 2. nesil AirPods'a (159 dolar) yaklaştığını söyledi ve fiyatları eleştirdi. Şimdi ise ABD kullanıcıları tarafından tartışılan AirPods Max kulaklık yastıklarının Türkiye fiyatı belli oldu. Kulaklık yastıkları Türkiye'de 729 TL'den satışa sunulacak.