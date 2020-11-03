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Apple, AirPods Pro değişim programı için düğmeye bastı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2020 12:23 | Son Güncelleme

Bir süredir konuşulan AirPods Pro değişim programı nihayet faaliyete geçti. AirPods Pro’larda yer alan ses sorunlarından şikayetçi olan kullanıcılar artık Apple’dan ücretsiz olarak değişim isteyebilecek.

Apple, AirPods Pro değişim programı için düğmeye bastı

Apple Ekim 2019’da, AirPods Pro olarak adlandırılan üçüncü nesil TWS kulaklıklarını piyasaya sürmüştü. ANC destekli bu kulaklıklar Türkiye’de aldığı zamlar ile 2.499 TL’ye satılmaya başlanmıştı.

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Cupertinolu teknoloji üreticisi şimdi AirPods Pro’nun birkaç biriminin hatalı olduğunu ve ses sorunları olduğunu doğruladı. Bu hatalı birimlerin şirketin üretiminin çok küçük bir yüzdesinde olduğunu belirtmek gerekiyor. Zira Apple, etkilenen bu birimlerin Ekim 2020’den önce üretildiğini bildirdi.

APPLE AİRPODS PRO'LARI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRECEK

Apple sorunu kabul etmenin yanı sıra hatalı birimleri tamamen ücretsiz değiştireceğini duyurdu. Peki, bu değişimden hangi sorunu yaşayanlar yararlanacak?

Gürültülü ortamlarda, egzersiz yaparken veya telefonda konuşurken artan cızırtılı veya statik sesler.
Aktif Gürültü Engelleme düzgün çalışmıyorsa. Bass’larda güç kaybı, arka plan seslerinde artış gibi sorunlar.
Kulaklıklarınız yukarıda belirtilen davranışlardan bir veya daha fazlasını sergiliyorsa, etkilenen veya hatalı TWS kulaklıkları kullanıyor olabilirsiniz.

Bu durumda, olası bir değişim için Apple ile iletişime geçmelisiniz. Bu, üreticinin hatası olduğu için, şirket sizden herhangi bir hizmet ücreti talep etmeyecektir.

AİRPODS PRO DEĞİŞİM PROGRAMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Bu değiştirme veya ücretsiz servis programı hakkında bilmeniz gereken birkaç şey var. İlk olarak, AirPods Pro için bu Apple servis programı dünya çapında geçerli olacak. İkinci olarak, ürünün standart garanti kapsamını genişletmeyecek.

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Değişim programı için yetkili servis sağlayıcıyı bulabilir veya bir Apple perakende mağazasından randevu alabilirsiniz. Alternatif olarak, Apple Destek ile de iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, ürünün durumuyla ilgili bir sorun olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bu da Apple’un yalnızca AirPods Pro’yu (sol, sağ veya her ikisi) değiştireceği / düzelteceği anlamına geliyor.

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