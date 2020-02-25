Apple, AirPods Pro Lite’ı çok yakında satışa sunacak

Apple, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde karşımıza AirPods Pro modeli ile çıkmıştı. ANC yani aktif gürülü engelleme özelliğinin yanı sıra, kulak içi model olması ile oldukça başarılı bir yalıtım ve ses performansı sergileyen bu kulaklık, Türkiye’de 1.899 TL’den satışa sunulmuş durumda. Oldukça yüksek bir fiyatla satışa sunulan kulaklığın şimdi de Lite sürümünün geleceği ortaya çıktı.

APPLE AİRPODS PRO LİTE GELİYOR

Apple, bu Lite sürümde tahmin edebileceğiniz gibi bazı özelliklerden feragat edecek ve fiyatı 1.000 TL seviyesine kadar düşürecek. Yeni gelecek olan bu modelde aktif gürültü engelleme özelliği yerine pasif gürültü engellemenin kullanılmasını bekliyoruz. Bağlantı konusunda selefi gibi aynı özelliklere sahip olacak olan Lite’ın önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor.

İPHONE 9 İLE BİRLİKTE TANITILACAK

Bildiğiniz gibi Apple’ın 31 Mart 2020 tarihinde bir etkinlik düzenleyeceği söyleniyordu. Bu etkinlikte uygun fiyatlı iPhone 9 (iPhone SE 2) modeli tanıtılacak. Apple’ın etkinlikte tanıtacağı tek uygun fiyatlı ürün iPhone 9 olmayacak gibi görünüyor. Yüksek fiyat politikası ile kullanıcı ağını genişletemeyen Apple, orta segmente doğru kayarak daha fazla müşteriye erişmek istiyor.

Ancak Apple’ın ilerleyen yıllarda orta segmentten giriş segmentine inmeyeceğini belirtelim. Bakalım Cupertinolu teknoloji devi planladığı gibi iPhone 9 ve AirPods Pro Lite modelleri ile orta segmentte başarı elde edebilecek mi?

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