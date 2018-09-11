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Apple AirPort artık iPhone X ile uyumlu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2018 08:15 | Son Güncelleme

Apple’ın satışını durdurduğu Apple AirPort uygulaması için bugün yeni güncelleme yayınladı. Artık Apple AirPort güncelleme ile iPhone X’da düzgün bir şekilde çalışıyor.

Apple AirPort artık iPhone X ile uyumlu!

Apple, geçtiğimiz yıllarda router çözümü olan AirPort’tun satışını durdurduğunu resmen açıklamıştı. Ancak Wi-Fi WPA2 şifrelemesinde yaşanan KRACK güvenlik açığı sonrası Apple hızlı bir şekile güncelleme yayınlayarak büyük beğeni toplamıştı.

Cupertino merkezli firma, geçtiğimiz günlerde ise iOS 11.4 ile gelen AirPlay 2 özelliğini AirPort’a getirerek, satışını sonlandırdığı cihazlara nasıl destek verdiğini bir kez daha kantılamıştı. Ancak firma, uygulama konusunda maalesef ki beklenen desteği verememişti.

Hatırlayacağınız üzere Apple, geliştiricilere uygulamalarını iPhone X ile uyumlu hale getirmeleri için zorlamıştı. Kendi uygulamalarını bile iPhone X ile geç uyumlu hale getiren Apple, bugün AirPort uygulamasını nihayet güncelledi. Güncelleme ile iPhone X’un ekran çözünürlüğü ile uyumlu hale gelen AirPort uygulaması, bazı sorunları da çözüyor.

Eğer AirPort router‘ını kullanıyorsanız, App Store‘dan AirPort uygulamasını güncelleyerek uygulamayı daha stabil bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

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Apple Apple AirPort

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