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Apple, AirPower tanıtımına hazırlanıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.03.2020 09:49 | Son Güncelleme

Apple 2017 senesinde tanıttığı iPhone X modelinin yanında  kablosuz şarj matı AirPower ‘ı da tanıtmıştı. Her ne kadar bütün dikkatler iPhone X‘in üstünde olduğu için fazla dikkat çekmese de gün geçtikçe yeni kablosuz şarj cihazı hakkında meraklar artsa da firmanın bu projeyi bir süre ertelediği aktarıldı.

Apple, AirPower tanıtımına hazırlanıyor

Cihazın  özelliği ise iPhone, Apple Watch ve AirPods cihazlarını aynı anda şarj edebiliyor olması. Apple ürünü kullananlar genelde Apple dışında başka bir marka aksesuar kullanmıyor. Bunun neticesinde firmanın ürün bağımlıları için muhteşem bir cihaz diyebiliriz. İlk tanıtımı yapıldığında da fiyatı hakkında bilgi verilmediği için şu anda da fiyatı konusunda kesin bir bilgi yer almıyor.

AİRPOWER TEKRAR APPLE'IN GÜNDEMİNDE

Nerede sorun yaşandı bilinmez ama yönetimin üretim anlamında sıkıntı yaşanabileceği için bu şekilde bir karar aldığı ayrıca cihazın kullanılabilirlik konusunda eksiklikleri olduğu konuşuldu. Ancak bu proje tam 3 yıl sonra tekrar gündemde. Ayrıca geçen Mart ayında da çıkacağı konuşulmuştu. Ancak yine bu planlar ertelenmişti. Şimdi ise Apple yetkilisi  Jon Presser‘in Twitter‘dan yaptığı paylaşım ile cihazın tekrar gündemde olduğu ve çıkmasının yakın olduğunu gösteriyor.

YİNE ERTELENEBİLİR

Şu an için cihaz hangi aşamada tam olarak bilinmediği için çıkış tarihi için bir bilgi verilmiyor. Cihaz birkaç kez gündeme geldiği için yine ertelenme ihtimali de bulunuyor. Ancak bu sefer cihazın çıkabileceği büyük bir ihtimal yine çıkış tarihi 2020 Apple Kasım etkinliği muhtemel. Tüm bunlarla beraber bu planlamanın koronavirüs nedeniyle ertelenme ihtimali. Çünkü henüz tam olarak planlamalar belli olmasa da koronavirüs birçok firmanın olduğu gibi Apple‘ın da tüm planlarını değiştirebilir.

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