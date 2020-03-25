Apple, AirPower tanıtımına hazırlanıyor

Cihazın özelliği ise iPhone, Apple Watch ve AirPods cihazlarını aynı anda şarj edebiliyor olması. Apple ürünü kullananlar genelde Apple dışında başka bir marka aksesuar kullanmıyor. Bunun neticesinde firmanın ürün bağımlıları için muhteşem bir cihaz diyebiliriz. İlk tanıtımı yapıldığında da fiyatı hakkında bilgi verilmediği için şu anda da fiyatı konusunda kesin bir bilgi yer almıyor.

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Nerede sorun yaşandı bilinmez ama yönetimin üretim anlamında sıkıntı yaşanabileceği için bu şekilde bir karar aldığı ayrıca cihazın kullanılabilirlik konusunda eksiklikleri olduğu konuşuldu. Ancak bu proje tam 3 yıl sonra tekrar gündemde. Ayrıca geçen Mart ayında da çıkacağı konuşulmuştu. Ancak yine bu planlar ertelenmişti. Şimdi ise Apple yetkilisi Jon Presser‘in Twitter‘dan yaptığı paylaşım ile cihazın tekrar gündemde olduğu ve çıkmasının yakın olduğunu gösteriyor.

YİNE ERTELENEBİLİR

Şu an için cihaz hangi aşamada tam olarak bilinmediği için çıkış tarihi için bir bilgi verilmiyor. Cihaz birkaç kez gündeme geldiği için yine ertelenme ihtimali de bulunuyor. Ancak bu sefer cihazın çıkabileceği büyük bir ihtimal yine çıkış tarihi 2020 Apple Kasım etkinliği muhtemel. Tüm bunlarla beraber bu planlamanın koronavirüs nedeniyle ertelenme ihtimali. Çünkü henüz tam olarak planlamalar belli olmasa da koronavirüs birçok firmanın olduğu gibi Apple‘ın da tüm planlarını değiştirebilir.

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