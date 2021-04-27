HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple AirTag nedir? İşte AirTag hakkında bilinmesi gereken her şey

Apple AirTag nedir? İşte AirTag hakkında bilinmesi gereken her şey

27.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, Nisan 2021’deki etkinliğinde Apple AirTag cihazını duyurdu. Tile’a rakip olacak bir ürün olan AirTag, kullanıcıların iPhone, iPod touch veya iPad’indeki Find My uygulaması aracılığıyla kayıp veya çalınan öğeleri bulmalarını sağlıyor.

Apple AirTag nedir? İşte AirTag hakkında bilinmesi gereken her şey

AirTag dairesel disklerden oluşuyor. Cihaz, Apple’ın iPhone 12 ve diğer yeni cihazlarında da bulunan ultra geniş bant teknolojisine sahip. Apple, AirTag’i 20 Nisan’daki Spring Loaded etkinliğinde duyurdu. AirTag’ler için ön siparişler 23 Nisan’da başlayacak. AirTag 30 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak. AirTag, ABD’de 29 dolara satın alınabilecek. Paris moda markası Hermes aksesuarları da dahil olmak üzere ayrı olarak satın alınabilecek bir dizi ekstra aksesuar da mevcut.

APPLE AIRTAG NEDİR?

Apple AirTag dairesel bir cihazdır. Lazerle oyulmuş, cilalı paslanmaz çelik bir kaplamaya sahiptir. Bu da onu rakiplerinden bazılarına göre görünüşte biraz daha üstün kılıyor. Söylentilerde AirTag’in 32 mm çapında ve 6 mm kalınlığında olduğu iddia edildi. AirTag, yaklaşık bir yıl dayandığı iddia edilen, kullanıcı tarafından çıkarılabilen bir pile sahip. Cihazda yerleşik bir hoparlör de mevcut ve IP67 derecesinde suya ve toza dayanıklı. Bu da 30 dakika boyunca 1 metrelik suya dayanıklılık sunuyor. Apple AirTag, bir emoji veya adla kişiselleştirilebiliyor. AirTag için, AirTag’in sırt çantaları gibi çeşitli öğelere kolayca takılmasını sağlayacak anahtarlıklar ve halkalar dahil olmak üzere bir dizi aksesuar da mevcut.

2-27-600x309

Apple AirTag, anahtarlarınız veya sırt çantanız gibi günlük eşyalarınızı takip etmek için tasarlanmış. Apple cihazınızdaki Bul uygulaması aracılığıyla erişim ve kontrol ile iOS ile sıkı bir şekilde entegre edilmiş. Evdeyseniz ve anahtarlarınızı kaybettiyseniz, muhtemelen AirTag’e Bluetooth aracılığıyla bağlı olacaksınız, böylece cihazlarınızı kolayca bulabileceksiniz. Hatta Siri’den aygıtlarınızı bulmasını isteyebileceksiniz.

Kaybolan bir AirTag'i bulmak için tek seçenek bir iPhone değil!Kaybolan bir AirTag'i bulmak için tek seçenek bir iPhone değil!

Ek olarak, istenmeyen takibi durdurmak için, bilinmeyen bir AirTag’in sizinle birlikte hareket edip etmediğini tespit edebileceksiniz. Bu da birinin bir AirTag’i cebinize koymasını ve sonra nereye gittiğinizi izlemesini durdurmak için tasarlanmış. Bu tür tanınmayan AirTag’ler konusunda uyarılacaksınız, böylece onları devre dışı bırakabilir veya iade edebilirsiniz.

İlgili videoyu buradan izleyebilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
Apple ve Samsung'a yeni rakip geliyorApple ve Samsung'a yeni rakip geliyor
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Çukur'a böyle veda etti!

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

Bu görüntü AK Partili ve CHP'li belediye arasında krize yol açtı

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Eski gelin adayından iddialı dans

Eski gelin adayından iddialı dans

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Mehmet Ceyhan'dan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na çağrı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Sıcaklıklar artmaya başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Davulcu neye uğradığını şaşırdı

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Sürücüden polise: Aracımda 1 trilyon var

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Okulun Whatsapp grubunda skandal! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.