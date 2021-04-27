Apple AirTag nedir? İşte AirTag hakkında bilinmesi gereken her şey

AirTag dairesel disklerden oluşuyor. Cihaz, Apple’ın iPhone 12 ve diğer yeni cihazlarında da bulunan ultra geniş bant teknolojisine sahip. Apple, AirTag’i 20 Nisan’daki Spring Loaded etkinliğinde duyurdu. AirTag’ler için ön siparişler 23 Nisan’da başlayacak. AirTag 30 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak. AirTag, ABD’de 29 dolara satın alınabilecek. Paris moda markası Hermes aksesuarları da dahil olmak üzere ayrı olarak satın alınabilecek bir dizi ekstra aksesuar da mevcut.

APPLE AIRTAG NEDİR?

Apple AirTag dairesel bir cihazdır. Lazerle oyulmuş, cilalı paslanmaz çelik bir kaplamaya sahiptir. Bu da onu rakiplerinden bazılarına göre görünüşte biraz daha üstün kılıyor. Söylentilerde AirTag’in 32 mm çapında ve 6 mm kalınlığında olduğu iddia edildi. AirTag, yaklaşık bir yıl dayandığı iddia edilen, kullanıcı tarafından çıkarılabilen bir pile sahip. Cihazda yerleşik bir hoparlör de mevcut ve IP67 derecesinde suya ve toza dayanıklı. Bu da 30 dakika boyunca 1 metrelik suya dayanıklılık sunuyor. Apple AirTag, bir emoji veya adla kişiselleştirilebiliyor. AirTag için, AirTag’in sırt çantaları gibi çeşitli öğelere kolayca takılmasını sağlayacak anahtarlıklar ve halkalar dahil olmak üzere bir dizi aksesuar da mevcut.