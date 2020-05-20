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Apple akıllı gözlük ile karma gerçeklik geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 15:50 | Son Güncelleme

Apple, yeni ekran boyutlarına sahip iPad’lerin yanı sıra merakla beklenen gözlüklerini önümüzdeki yıllarda tanıtabilir. Peki, Apple akıllı gözlük ile ne gibi yenilik sunacak?

Apple akıllı gözlük ile karma gerçeklik geliyor!

İddiaların sahibi Kuo’ya göre Apple 2021’in ilk yarısında 8.5 ile 9 inç arası bir boyutta iPad mini ve 2020’nin ikinci yarısında ise 10.8 inç boyutunda yeni bir iPad tanıtılacak.

Geçtiğimiz haftalarda yeni tanıtılan iPhone SE’de olduğu gibi yeni ürünlerin de fiyat/performans odaklı olacağı ve böylece Apple’ın rekabeti daha da arttıracağı öngörülüyor. Tabii ekran boyutlarının değişmesiyle beraber, yeni aksesuarları da mağazada göreceğiz.

Henüz donanım olarak nasıl bir yenilikle geleceği bilinmesede beklentiler arasında daha ince çerçeve, ekran içerisine entegre Touch-ID veya Face-ID gibi özellikler yer alıyor.

APPLE GLASS GERÇEK OLUYOR

Ancak asıl heyecan verici olan kısım Apple’ın yeni gözlükleri. Şu an hiç bir sızan görseli bulunmasada firmanın son dönemde Karma Gerçeklik (MR) ve Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerine verdiği önem göz önüne alındığında ismi henüz belli olmayan gözlükler oldukça ilgi uyandıracak gibi bir izlenim veriyor.

Tabii her yeni üründe olduğu gibi fiyat konusunda beklenenden yüksek bir ücrete satılması herkes tarafından tahmin edilebilir bir durum.

MR ve AR teknolojileri ile donatılması beklenen gözlüklerin, iPhone, iPad ve Apple Watch gibi diğer ürünlerle birlikte çalışarak daha verimli olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Apple, donanımsal olarak geçmişe kıyasla daha az yenilik ortaya koyduğu ve kullanıcılarda daha az heyecan yarattığı ile çok konuşulmuştu. Ancak Apple, önümüzdeki senelerde Macbook’larda kullancağı Apple imzalı işlemciler, gözlükler ile bu farkı kapatacak gibi görünüyor.

Tabii akıllara Google’ın bir dönem tanıtıp, teknoloji severler tarafından yakından takip edilen ve ardından hafızalarda anı olarak kalan Glass projesi geliyor.

Ancak Apple’ın yeni bir teknoloji için her zaman doğru anı beklediği ve geliştirilere sunduğu ‘uygulama geliştirme arayüzü’leri (API) düşünüldüğünde, daha kalıcı ve güvenilir bir ürün görme ihtimalimiz yüksek.

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