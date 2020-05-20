Apple akıllı gözlük ile karma gerçeklik geliyor!

İddiaların sahibi Kuo’ya göre Apple 2021’in ilk yarısında 8.5 ile 9 inç arası bir boyutta iPad mini ve 2020’nin ikinci yarısında ise 10.8 inç boyutunda yeni bir iPad tanıtılacak.

Geçtiğimiz haftalarda yeni tanıtılan iPhone SE’de olduğu gibi yeni ürünlerin de fiyat/performans odaklı olacağı ve böylece Apple’ın rekabeti daha da arttıracağı öngörülüyor. Tabii ekran boyutlarının değişmesiyle beraber, yeni aksesuarları da mağazada göreceğiz.

Henüz donanım olarak nasıl bir yenilikle geleceği bilinmesede beklentiler arasında daha ince çerçeve, ekran içerisine entegre Touch-ID veya Face-ID gibi özellikler yer alıyor.

APPLE GLASS GERÇEK OLUYOR

Ancak asıl heyecan verici olan kısım Apple’ın yeni gözlükleri. Şu an hiç bir sızan görseli bulunmasada firmanın son dönemde Karma Gerçeklik (MR) ve Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojilerine verdiği önem göz önüne alındığında ismi henüz belli olmayan gözlükler oldukça ilgi uyandıracak gibi bir izlenim veriyor.

Tabii her yeni üründe olduğu gibi fiyat konusunda beklenenden yüksek bir ücrete satılması herkes tarafından tahmin edilebilir bir durum.