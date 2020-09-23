Apple akıllı saatlerinin sağlık uygulamalarını karşılaştırdık. Hangi akıllı saat sağlığımızı daha çok düşünüyor baktık… Apple Watch sağlık uygulamaları ile bugün günlük yaşamımızı daha kontrollü kılmak mümkün. Akıllı saatlerdeki sağlık uygulamaları, kişiyi sağlıklı yaşam için motive ediyor ve durumu kontrol altına almayı hem kolay hem de keyifli kılıyor. Peki, Apple Watch 6 sağlık uygulaması ve Apple Watch SE’nin sağlık uygulamaları nasıl? Hangi Apple saatin sağlık uygulaması daha iyi? Apple saatlerdeki sağlık uygulamaları ne işe yarıyor ya da Apple saatler işe yarıyor mu...Bu soruların yanıtları için mutlaka okuyun! APPLE AKILLI SAATLERİNİN SAĞLIK UYGULAMALARINI KARŞILAŞTIRDIK! Bildiğiniz üzere ve bizim de geçtiğimiz günlerde haberini paylaştığımız üzere Apple Eylül 15’te bir tanıtım yaptı. Bu tanıtımda bir yeni iPad ve iki yeni akıllı saat hakkında detaylı bilgi verildi. Apple’ın yeni akıllı saatleri tasarım, teknoloji, malzeme ve en çok da sağlık uygulamaları ile konuşuldu, konuşulmaya devam ediyor. Yeni kadranlar çok hoş, akıllı saatin suya dayanıklı olması harika, kemersiz -tokasız saat kordonu çok konforlu vs ama esas bu saatlerin insanın günlük yaşamına olan etkileri çok önemli. Gün içinde size nefes egzersizi yaptıran bir nefes koçu, biraz daha hareket etmeniz için uyaran ya da su içmenizi hatırlatan uygulamalar, daha sağlıklı yaşamak isteyenler için keyifli - pratik ve uygulanabilir kılınmış. Esas önemli olan ise EKG çeken, kandaki oksijen miktarını ölçen bu saatlerin sunduğu ve gelecekte sunacağı avantajları hayal etmek. Apple akıllı saat lerinin sağlık uygulamalarını konuşmadan önce biraz hayal kuralım mı?

GELECEKTE AİLE HEKİMİMİZ AKILLI SAATİMİZ OLABİLİR! Başlık çok mu iddialı geldi? İnanın değil. Son birkaç yıldır kandaki şeker ölçümünü sensörlerle yapan cihazlar çokça gündemde. Düşünsenize kolunuza taktığınız minik bir bant, tüm gün şekerinizi ölçüp grafikler halinde paylaşıyor. Ani bir durum olursa sağlık yardımı almanız için gerekli aramayı yapıyor. Bu, diyabetli bir insan için ne kadar büyük konfor; hiç düşündünüz mü? Peki, şimdi de bu sensörün akıllı saatlere uygulandığını hayal edin. Bunun gibi uygulamalarla akıllı saatler yakın gelecekte kandaki şekeri ölçebilecek, açlık tokluk şeker ölçümü yapabilecek, kandaki demir - B12 miktarlarını belki de kemik ölçümünü bile yapabilecek. Şimdi de pek çok rahatsızlık için hekime gittiğinizde sizden önce bazı testler istediğini ve bu testleri inceleyerek değerlendirme yapıp size reçete yazdığını anımsayın. Elle muayene neredeyse çok az gerekli gibi...Peki söz konusu ölçümleri akıllı saatiniz yapıyorsa, bunları paylaşabileceğiniz bir hekim de online olarak size dönüş sağlıyorsa ve ülkenizdeki sağlık sistemi de bu durumu onaylıyorsa; belki de pek çok durumda doktora gitmek - hastanede sıra beklemek - kan aldırmak filan tarihe karışacak...Bunlar yakın gelecekte olası…

YENİ ÇIKAN APPLE SAATLERİN SAĞLIK UYGULAMALARI NASIL? Yeni çıkan iki Apple Watch için sağlık uygulamalarını değerlendirelim. Sırayla iki modelde bulunan sağlık uygulamalarına bakalım... APPLE WATCH 6’NIN SAĞLIK UYGULAMASI Apple Watch 6'nın sağlık uygulamaları çok merak ediliyor. Yeni çıkan Apple Watch 6 kullanıcılarına sağlık durumlarını daha iyi takip etme olanağı sağlıyor. Giyilebilir teknolojinin en pratik kullanımlarından birini sunmayı hedefleyen marka, bu konuda geleceğe yön verecek detaylar sunuyor. Peki, Apple Watch 6 alınca ne oluyor? - KANDA OKSİJEN ÖLÇÜMÜ YAPABİLİYOR! Apple Watch Series 6, yeni spo2 (kan oksijen doygunluğu) sensörü sayesinde 15 saniye gibi kısa bir sürede kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Ayrıca gün boyu arka planda ölçüm yapmaya da devam ediyor. Bu sayede kan hücrelerinize ne kadar oksijen pompalandığını izleyebilir ve uzun vadede altta yatan tıbbi sorunlara dair ipuçları edinebilirsiniz. Tüm veriler Sağlık uygulamasında görünüyor. - UYKU ÖLÇÜMÜ YAPABİLİYOR! Apple Watch 6, uyku apnesi konusunda yardımcı olabilir. Sağlık uygulaması, gecelik SpO2 ölçüm aralığını ve gecelik uyku ortalamasını gösteriyor. Uyku sırasında düşmüş veya değişken kan oksijen seviyeleri, uyku apnesi dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa işaret edebilir. Bu da kullanıcının bilinçlenmesini sağlıyor. Gece boyunca kalp atış hızı ölçümlerinizi de takip edebilirsiniz. Sağlık uygulaması, hem "yatakta geçirilen süre" hem de "uykuda geçirilen süre" için haftalık ve aylık ortalamalar sağlar.

- EKG ÇEKEBİLİYOR! Apple Watch 6 ile EKG çekmek mümkün oluyor. İşte bu EKG çekebilen akıllı saat fikri, aslında bugün belki de Apple Watch almayı düşünmeyenleri bile etkiledi. Apple Watch EKG uygulaması, sayesinde Apple Watch Series 6 bir elektrokardiyografininkine benzer EKG sonuçları sunabiliyor. EKG dalga formunu görüntülemek için parmağınızı 30 saniye boyunca Digital Crown’un üzerinde tutmanız yeterli. Digital Crown’ daki ve kristal arka yüzdeki yerleşik elektrotlar EKG uygulamasıyla birlikte çalışarak kalbinizden gelen elektrik sinyallerini okuyor ve bir analiz çıkarıyor. APPLE WATCH SE’NİN SAĞLIK UYGULAMASI Apple Watch Series 6’nın sağlık uygulamalarını açıkladıktan sonra Apple Watch SE’nin sağlık uygulamalarını da listeleyelim: - ACİL YARDIM DESTEĞİ VAR! Apple Watch SE, kalp atış hızınızı izleyip bir sorun olup olmadığını size bildirebiliyor. Ve hatta acil bir durumda yardım çağırabiliyor. Apple Watch, arka planda art arda AFib'i (atriyal fibrilasyon) düşündüren düzensiz bir ritim tespit ederse, kişi bir bildirim alacak ve tarih, saat ve kalp atış hızı Sağlık uygulamasına kaydedilecektir. Bu, daha ileri değerlendirme gerektirebilecek durumları belirlemenize yardımcı olabilir.