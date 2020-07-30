Apple, Amazon, Facebook ve Google güçlerini kötüye kullanma iddialarıyla karşı karşıya

Oturumda, Konre üyeleri Google'ı, kullanıcıları kendi sayfasında tutmak için, Yelp gibi daha küçük şirketler tarafından yaratılan içeriği çalmakla suçladı.

Cicilline "Hakim platormlar genişlemek için güçlerini yıkıcı, zararlı bir şekilde kullandı" dedi.

Bazı karşıtları, bu büyük şirketlerin daha küçük parçalar ayrılmasını istiyor.

Jeff Bezos, Apple'ın CEO'su Tim Cook, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai, kongre üyelerinin bu şirketlere karşı daha sıkı kuralları değerlendirdiği ve rekabet soruşturmaları yapıldığı bir dönemde ifade verdi.

Amazon'un patronu Jeff Bezos, dünyanın "büyük şirketlere ihtiyacı olduğunu" söylerken, Facebook, Apple ve Google'ın CEO'ları şirketlerinin inovasyonu teşvik ettiğini savundu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden dördünün patronu, Amerikan Kongresi üyelerininin önünde, rakiplerini ezmek için, güçlerini kötüye kullandıkları iddialarına karşı kendilerini savundu.

Amazon'un sitedeki satıcıları muamelesi, Facebook'ın Instagram gibi rakiplerini satın alması ve Apple'ın App Store'u da dikkat çeken başka alanlar.

Cicilline, Amazon'un yapısında hem satıcılara ev sahipliği yapatığı hem de benzer ürünler sunarak onlara karşı rekabet ettiği için, bir çıkar çatışması bulunduğnu söyledi. Bu uygulamalar, Avrupalı denetleyici kurumların da dikkatini çekmişti.

Cicilline "Amazon'un bu ikili rolü, temelden rekabet karşıtı ve Kongre harekete geçmeli" dedi.

Ancak bazı Cumhuriyetçi Partililer, şirketleri bölmeye ya da ABD'deki rekabet yasalarını önemli oranda değiştirmeye hazır olmadıklarının sinyalini verdi ve bir Kongre üyesi "büyük ille de kötü demek değildir" dedi.

Cumhuriyetçi üyelerin kaygıları daha çok, muhafazakar görüşleri bastırdıklarını savundukları şirketlerdeki siyasi taraflılık algısı üzerineydi.

Kongre Üyesi Jim Jordan "Lafı dolandırmayacağım. Büyük teknoloji şirketleri muhafakazarları avlamaya çalışıyor" dedi.

Şirketler ne yanıt verdi?

Video konferansla toplantıya katılan yöneticiler, ürünlerinin küçük işletmelere yardımcı olduğunu ve işletmelerinin piyasaya yeni girenlerin rekabet tehdidi altında olduğunu söyleyerek, şirketlerini savundu.