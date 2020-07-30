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Apple, Amazon, Facebook ve Google güçlerini kötüye kullanma iddialarıyla karşı karşıya

30.07.2020 01:53 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden dördünün patronu, Amerikan Kongresi üyelerininin önünde, rakiplerini ezmek için, güçlerini kötüye kullandıkları iddialarına karşı kendilerini savundu.

Apple, Amazon, Facebook ve Google güçlerini kötüye kullanma iddialarıyla karşı karşıya

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden dördünün patronu, Amerikan Kongresi üyelerininin önünde, rakiplerini ezmek için, güçlerini kötüye kullandıkları iddialarına karşı kendilerini savundu.

Amazon'un patronu Jeff Bezos, dünyanın "büyük şirketlere ihtiyacı olduğunu" söylerken, Facebook, Apple ve Google'ın CEO'ları şirketlerinin inovasyonu teşvik ettiğini savundu.

Jeff Bezos, Apple'ın CEO'su Tim Cook, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve Google'ın CEO'su Sundar Pichai, kongre üyelerinin bu şirketlere karşı daha sıkı kuralları değerlendirdiği ve rekabet soruşturmaları yapıldığı bir dönemde ifade verdi.

Bazı karşıtları, bu büyük şirketlerin daha küçük parçalar ayrılmasını istiyor.

Oturumu düzenleyen Kongre Komisyonu'nun Başkanı Demokrat Partili David Cicilline, bir yıl süren araştırmalarının, internet platformlarındaki, hakim gücü kötüye kullanma yöntemlerini açığa çıkarttığını belirtti.

Cicilline "Hakim platormlar genişlemek için güçlerini yıkıcı, zararlı bir şekilde kullandı" dedi.

Teknoloji devleri hakkındaki kaygılar neler?

Oturumda, Konre üyeleri Google'ı, kullanıcıları kendi sayfasında tutmak için, Yelp gibi daha küçük şirketler tarafından yaratılan içeriği çalmakla suçladı.

Amazon'un sitedeki satıcıları muamelesi, Facebook'ın Instagram gibi rakiplerini satın alması ve Apple'ın App Store'u da dikkat çeken başka alanlar.

Google'ın patronu Pichai, şirketin içerik çaldığı iddialarına karşı, Google'ın

Cicilline, Amazon'un yapısında hem satıcılara ev sahipliği yapatığı hem de benzer ürünler sunarak onlara karşı rekabet ettiği için, bir çıkar çatışması bulunduğnu söyledi. Bu uygulamalar, Avrupalı denetleyici kurumların da dikkatini çekmişti.

Cicilline "Amazon'un bu ikili rolü, temelden rekabet karşıtı ve Kongre harekete geçmeli" dedi.

Ancak bazı Cumhuriyetçi Partililer, şirketleri bölmeye ya da ABD'deki rekabet yasalarını önemli oranda değiştirmeye hazır olmadıklarının sinyalini verdi ve bir Kongre üyesi "büyük ille de kötü demek değildir" dedi.

Cumhuriyetçi üyelerin kaygıları daha çok, muhafazakar görüşleri bastırdıklarını savundukları şirketlerdeki siyasi taraflılık algısı üzerineydi.

Kongre Üyesi Jim Jordan "Lafı dolandırmayacağım. Büyük teknoloji şirketleri muhafakazarları avlamaya çalışıyor" dedi.

Şirketler ne yanıt verdi?

Video konferansla toplantıya katılan yöneticiler, ürünlerinin küçük işletmelere yardımcı olduğunu ve işletmelerinin piyasaya yeni girenlerin rekabet tehdidi altında olduğunu söyleyerek, şirketlerini savundu.

Apple'ın patronu Tim Cook iş yapma ikliminin çok rekabetçi olduğunu ve akıllı telefon işinde pazar payı kapma rekabetini "sokak dövüşüne" benzetti.

Kongre'nin önüne ilk kez çıkan Bezos ise, Amazon'da çıkar çatışması olduğunu reddetti, ancak şirketin sitedeki satıcıların satış verilerinin ele alınma biçimini gözden geçirdiğini itiraf etti.

Şirket, bu verileri çok satan ürünlerin kendi versiyonlarını başlatmak için kullanmakla suçlanıyor.

Bezos, Amazon kurallarının çalışanların, şirketlerin satış verilerine bakmasını engellediğini söyledi, ancak bazı çalışanların bu kuralları ihlal edebiliyor olabileceğini kabul etti.

Bezos, Amazon'un Walmartand gibi şirketlerin rekabetiyle mücadele ettiğini ve yeni iş alanlarına girdiğinde yıllarca para kaybettiğini vurguladı.

Bezos "Ben garaj girişimcilerini severim. Ben de onlardan biriydim. Ancak dünyanın küçük şirketleri ihtiyacı olduğu gibi, büyük şirketlere de ihtiyacı var. Küçük şirketlerin yapamayacağı şeyler var" dedi.

Trump ne dedi?

Uzun süredir Amazon'u eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Twitter mesajında, Kongre'nin harekete geçmemesi halinde, başkanlık direktifleriyle bunu kendininin yapacağını belirtti.

Trump ayrıca, Beyaz Saray yetkililerinin oturumu yakından izleyeceğini söyledi ve "Büyük teknoloji şirketlerinin yaptıklarının çok kötü olduğuna şüphe yok" dedi.

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