Apple Amazon ve Google’ı geride bıraktı

Brand Finance Global 2020 yılına dair yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda geçtiğimiz yılın en değerli şirketlerine yer verildi. Apple uzun bir sürenin ardından ezeli rakibi Amazon’u geride bırakarak tekrardan zirvedeki yerini aldı.

2016’dan bu yana dünyanın en değerli şirketi olan Amazon ise yakaladığı yüzde 15.1’lik büyümeye rağmen Apple’ın gerisinde kaldı. Google’ın üçüncü sırada yer aldığı listede Microsoft ise 4. oldu.

Genel olarak bakıldığında ilk 10 içerisinde yer alan şirketlerin 7’sinin Amerika, 2’sinin Çin ve birinin de Güney Kore’den olduğunu görüyoruz.

TEKNOLOJİ DEVLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bu liste ile ilgili bir diğer önemli istatistik ise en değerli 10 şirketin genel olarak teknoloji markalarından oluşuyor olması. Görünen o ki önümüzdeki süreçte dünyanın en değerli 100 şirketinin tamamı teknoloji ile ilişkili şirketler olacak.

Şunu da dipnot olarak ekleyelim. Listeye Güney Kore’den dahil olan tek isim Samsung. Çin’den dahil olan isimler ise ICBC ve WeChat.

WeChat bir dönem ülkemizde de popüler olmuştu. Fakat şu an bu uygulamayı kullananları sayısı hayli azaldı. Ayrıca bu uygulamanın ABD gibi ülkelerde kamusal alanda kullanımı yasak. ABD hükümeti bu uygulamanın verileri Çin hükümetine aktardığını düşünüyor.

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