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Apple, Amazon ve Intel... Merakla beklenen bilançolarını açıkladılar!

29.07.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Amazon ve Intel bilançolarını açıkladı. Apple, nisan-haziran döneminde gelirinin arttığını, karının ise azaldığını belirtirken, Amazon gelirini artırmasına rağmen zarar bildirdi. Intel de aynı dönemde gelirinin azaldığını ve zarar ettiğini duyurdu.

Apple, Amazon ve Intel... Merakla beklenen bilançolarını açıkladılar!

Apple, Amazon ve Intel merakla beklenen sonuçları açıkladı. ABD'li teknoloji devleri, 2022'nin nisan-haziran dönemine ait bilançolarını paylaştı. Apple, nisan-haziran döneminde gelirinin arttığını, karının ise azaldığını belirtti. Amazon gelirini artırmasına rağmen zarar bildirdi. Intel ise aynı dönemde gelirinin azaldığını ve zarar ettiğini ifade etti.

APPLE GELİRİNİ ARTIRDI ANCAK...

Apple

Apple'ın 3. çeyrek geliri, geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 2 artarak 83 milyar dolara ulaştı.
Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 81,4 milyar dolar gelir elde etmişti.

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Firmanın geçen yılın aynı döneminde 21,7 milyar dolar olan net karı ise yüzde 11 azalarak 19,4 milyar dolara geriledi.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,30 dolardan 1,20 dolara düştü.

AMAZON DA GELİRİNİ ARTIRDI AMA ZARAR VAR

Amazon

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın nisan-haziran döneminde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 121,2 milyar dolara ulaştı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net satışları 113,1 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 7,8 milyar dolarlık kar açıklayan Amazon, bu yılın aynı döneminde 2 milyar dolar zarar ettiğini duyurdu.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde hisse başına zararı ise 0,20 dolar oldu. Amazon, geçen yılın ikinci çeyreğinde hisse başına 0,76 dolar kar etmişti.

INTEL'İN GELİRİNDE AZALMA

Intel

Intel de bu yılın ikinci çeyreğinde satışlarının azaldığını duyururken şirketten yapılan açıklamaya göre, firmanın yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 22 azalarak 15,3 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 19,6 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 5,1 milyar dolar kar ettiğini açıklayan Intel, bu yılın aynı döneminde 454 milyon dolarlık zarar ettiğini bildirdi.

Şirketin hisse başına zararı ise ikinci çeyrekte 0,11 dolar oldu. Intel'in hisse başına karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,24 dolar olarak kaydedilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amazon Apple
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