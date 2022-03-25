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  4. Apple analisti Ming-Chi Kuo konuştu: 15 inç ama ismi farklı olabilir!

Apple analisti Ming-Chi Kuo konuştu: 15 inç ama ismi farklı olabilir!

25.03.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın 15 inç ekran boyutuna sahip, halihazırda satışta bulunan 13 inçlik MacBook Air'dan daha büyük bir MacBook Air modeli çıkartacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, konuya ilişkin değerlendirmesinde 15 inçlik yeni modelin "MacBook Air" adını taşımayabileceğini dile getirdi.

Apple analisti Ming-Chi Kuo konuştu: 15 inç ama ismi farklı olabilir!

Apple MacBook Air ailesini son olarak M1 işlemcili yeni MacBook Air ile taçlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir iddia MacBook Air ailesinde radikal bir değişiklik yapılabileceğini gösteriyordu. O iddiaya göre, apple MacBook Air'ın yaklaşık 15 inç boyutundaki daha büyük ekranlı bir versiyonu üzerinde çalışıyordu. Ancak ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun söyledikleri ile birlikte MacBook Air diye adlandırdığımız bu cihazın MacBook Air ailesine dahil olmayabileceği ortaya çıktı.

MACBOOK AIR OLARAK ADLANDIRILMAYABİLİR

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 15 inçlik yeni Mac modelini MacBook Air olarak isimlendirmeyebilir. Kuo, 15 inç Mac modeli söylentilerini kabul etse de alternatif bir isim sunmuyor. Ancak bu, bazı tahminlerin olmadığı anlamına da gelmiyor. En olası tahmin, herhangi bir Air veya Pro takısı olmadan sadece "MacBook" adının kullanılması olarak gözükse de Apple'ın henüz bu konuda resmi bir doğrulama yapmamış olması konuyu sürüncemede bırakıyor.

MacBook Air

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Kuo ayrıca, yeni modelin daha büyük bir ekran genellikle daha fazla güç tüketse de, MacBook Air ile aynı bir şekilde 30W'lık güç adaptörünü kullanmayı planladığını söyledi.

Ünlü analiste göre her şey planlandığı gibi giderse 2023'ün 4. çeyreğinde seri üretime geçilecek. Ekran analisti Ross Young ise 15 inçlik cihazın 2023'te çıkacağını öne sürmüştü.

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