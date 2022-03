Apple analisti Ming-Chi Kuo konuştu: 15 inç ama ismi farklı olabilir!

Apple MacBook Air ailesini son olarak M1 işlemcili yeni MacBook Air ile taçlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir iddia MacBook Air ailesinde radikal bir değişiklik yapılabileceğini gösteriyordu. O iddiaya göre, apple MacBook Air'ın yaklaşık 15 inç boyutundaki daha büyük ekranlı bir versiyonu üzerinde çalışıyordu. Ancak ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun söyledikleri ile birlikte MacBook Air diye adlandırdığımız bu cihazın MacBook Air ailesine dahil olmayabileceği ortaya çıktı.

Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 15 inçlik yeni Mac modelini MacBook Air olarak isimlendirmeyebilir. Kuo, 15 inç Mac modeli söylentilerini kabul etse de alternatif bir isim sunmuyor. Ancak bu, bazı tahminlerin olmadığı anlamına da gelmiyor. En olası tahmin, herhangi bir Air veya Pro takısı olmadan sadece "MacBook" adının kullanılması olarak gözükse de Apple'ın henüz bu konuda resmi bir doğrulama yapmamış olması konuyu sürüncemede bırakıyor.

Predictions for Apple's potential 15" notebook in 2023:

1. Mass production in 4Q23 if all goes to plan.

2. Although a larger display generally consumes more power, the design goal is to use the same 30W power adapter as MacBook Air.

3. It might not be called MacBook Air. https://t.co/R3UfxNWZW1