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Apple, Android’in ataklarına sessiz kalmayacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.05.2020 11:47 | Son Güncelleme

Apple, koronavirüs engel olmazsa Eylül ayında etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlikte iPhone 12 modellerini tanıtacak. Bu yıl karşımıza 4 farklı iPhone modeli ile çıkacağı söylenen Apple, Pro modellerinde ismine yakışır özelliklere yer verecek gibi görünüyor.

Apple, Android’in ataklarına sessiz kalmayacak

Bugün ortaya çıkan iddialar doğru ise iPhone 12 Pro modellerinin ekranı ile dünyanın en iyi mobil ekranı unvanını eline alma ihtimali çok yüksek.

APPLE EKRAN HIZINI ARTTIRACAK

Bildiğiniz gibi Android cephesinde bu yıl 90 Hz ve 120 Hz tazeleme hızına sahip telefonlar sükse yapmıştı. Orta-üst segmentte bile kullanılan bu ekranlar, kullanıcıya daha yumuşak ve hızlı bir ekran deneyimi sunuyor. Apple’ın da bu yönde atılımının olacağı bugün ortaya çıktı. Pro modellerinde yer alacak olan Pro-motion ekran 120 Hz desteğine sahip olacak.

EKRANI ÖDÜL ALABİLİR

Sadece 6.1 inç ve 6.7 inç büyüklüğündeki modellerde olacak olan bu ekran OLED panel ile gelecek. HDR10 ve P3 Gamut desteğine de sahip olacak bu ekran DisplayMate’ten muhtemelen en iyi ekran ödülünü de alacak.

İŞTE İPHONE 12 SERİSİNİN FİYATLARI

6.5.4 inç ve 6.1 inçlik iPhone modellerinde ise yine LCD panel kullanılacak. Maliyeti düşürmek için böyle bir hamle yapacak olan Apple, fiyatı da ideal seviyede tutacak. Gelen bilgilere göre; 5.4 inçlik model 649 dolar, 6.1 inçlik model 749 dolar, 6.1 inçlik Pro model 999 dolar ve 6,7 inçlik Pro model 1.099 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Normal modellerde ikili kamera kurulumu yer alacakken, Pro’larda ise üçlü kamera kurulumuna ek olarak iPad Pro’yla hayatımıza giren LiDAR tarayıcı bulunacak. LiDAR sayesinde artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları daha stabil çalışacak ve portre modunda rakiplerine adeta ders verilecek.

Mobilin en hızlı işlemcisi olan Apple A14 Bionic yonga seti ve 4 GB RAM ile gelecek olan bu modellerde çentik de daha küçük olacak. TrueDepth kamera modülünü bu yıl küçültecek olan Apple’ın bağlantı konusunda artık USB-C’ye geçmesi bekleniyor.

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