Apple, Android’in ataklarına sessiz kalmayacak

Bugün ortaya çıkan iddialar doğru ise iPhone 12 Pro modellerinin ekranı ile dünyanın en iyi mobil ekranı unvanını eline alma ihtimali çok yüksek.

APPLE EKRAN HIZINI ARTTIRACAK

Bildiğiniz gibi Android cephesinde bu yıl 90 Hz ve 120 Hz tazeleme hızına sahip telefonlar sükse yapmıştı. Orta-üst segmentte bile kullanılan bu ekranlar, kullanıcıya daha yumuşak ve hızlı bir ekran deneyimi sunuyor. Apple’ın da bu yönde atılımının olacağı bugün ortaya çıktı. Pro modellerinde yer alacak olan Pro-motion ekran 120 Hz desteğine sahip olacak.

EKRANI ÖDÜL ALABİLİR

Sadece 6.1 inç ve 6.7 inç büyüklüğündeki modellerde olacak olan bu ekran OLED panel ile gelecek. HDR10 ve P3 Gamut desteğine de sahip olacak bu ekran DisplayMate’ten muhtemelen en iyi ekran ödülünü de alacak.

İŞTE İPHONE 12 SERİSİNİN FİYATLARI

6.5.4 inç ve 6.1 inçlik iPhone modellerinde ise yine LCD panel kullanılacak. Maliyeti düşürmek için böyle bir hamle yapacak olan Apple, fiyatı da ideal seviyede tutacak. Gelen bilgilere göre; 5.4 inçlik model 649 dolar, 6.1 inçlik model 749 dolar, 6.1 inçlik Pro model 999 dolar ve 6,7 inçlik Pro model 1.099 dolar fiyat etiketine sahip olacak.