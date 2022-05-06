HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple anlaşma yoluna gitti! Bazı iPhone sahiplerine 15 dolar ödeyecek

Apple anlaşma yoluna gitti! Bazı iPhone sahiplerine 15 dolar ödeyecek

06.05.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone üreticisi Apple, açılan bir davadan dolayı bazı iPhone 4S sahiplerine tazminat ödemek için anlaşmaya vardı. Şirket, iOS 9 güncellemesinden sonra performans sorunu yaşayan bazı iPhone 4S sahiplerine cihaz başına 15 dolar ödeme yapacak.

Apple anlaşma yoluna gitti! Bazı iPhone sahiplerine 15 dolar ödeyecek

iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Daha önce birçok davanın konusu olan Apple, bu kez bir grup iPhone 4S sahibinin açtığı davada anlaşmaya gitti. Davanın ana nedeni ise iOS 9'du.

APPLE, 15 DOLARLIK TAZMİNAT ÖDEYECEK

MacRumors'un haberine göre; söz konusu toplu dava, ilk olarak Aralık 2015'te ABD'nin New York ve New Jersey bölgelerinde yaşayan bir grup iPhone 4S sahibini temsil eden davacılar tarafından açıldı. Ancak Apple'dan davayı çözüme kavuşturacak bir hamle geldi.

iPhone 4s

Yeni dönem yakın! Avrupa, tek tip şarja yeşil ışık yaktı: Peki Apple ne yapacak?Yeni dönem yakın! Avrupa, tek tip şarja yeşil ışık yaktı: Peki Apple ne yapacak?

Apple, iOS 9'a güncelledikten sonra cihazının düşük performans gösterdiği söyleyen New York ve New Jersey'deki iPhone 4S sahiplerini tazmin etmek için toplamda 20 milyon dolarlık tahsis etti. Bunun sonucunda şirket, cihaz başına 15 dolarlık bir ödeme yapacak.

"iPHONE'DA DÜŞÜK PERFORMANS" İDDİASI

Bu konuda şikayeti olan kişiler, bilindiği kadarıyla iOS 9'u veya herhangi bir sürümünü iPhone 4S'lerine indirdiler. Ancak iPhone 4S'lerinin performansında önemli bir düşüş ile karşılaştılar.

Apple

Apple, iOS 9'u "En gelişmiş mobil deneyim. Şimdi daha da fazlası" sloganıyla pazarlamıştı. Davacıların iddiası ise, Apple'ın bunun iPhone 4S için yanlış bir pazarlama olduğuydu.

Aktarıldığı kadarıyla bu hakka sahip olduğuna inanan o bölgedeki müşterilerin bir form göndererek adlarını, e-postalarını, iPhone 4S seri numarasını (mümkünse) ve posta adreslerini girebilecekleri bir web sitesi oluşturulacak. Bu ödeme Türkiye'deki kullanıcılar için ise geçerli değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp'ın eski yöneticisinden şok itiraf! Herkes şaşırdıWhatsApp'ın eski yöneticisinden şok itiraf! Herkes şaşırdı
ABD basını yazdı! 'Türkiye'ye F-16 satışı' ve 'Bayraktar TB-2' ile ilgili dikkat çeken ifadelerABD basını yazdı! 'Türkiye'ye F-16 satışı' ve 'Bayraktar TB-2' ile ilgili dikkat çeken ifadeler
Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğimSuriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim
Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Adada cinsellik var mıydı? Mastürbasyon sorusunu pas geçti

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'Ümit Özdağ' açıklaması

Ünlü isim devlet kanalında tehditler savurdu dünya şok içinde izledi!

Ünlü isim devlet kanalında tehditler savurdu dünya şok içinde izledi!

Bütün dünya bu kararı konuşuyor! Artık yasak

Bütün dünya bu kararı konuşuyor! Artık yasak

İlginizi Çekebilir

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

Çölde büyüledi! İç çamaşırını açıp poz verdi

“Çok yaşlısın” dediler! Çırılçıplak canlı yayını bastı

“Çok yaşlısın” dediler! Çırılçıplak canlı yayını bastı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Kutsal ağaçta çıplak poz verdi! Yerli halk isyan etti

Kutsal ağaçta çıplak poz verdi! Yerli halk isyan etti

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Uçakta terör estirdi! Çareyi koltuğa bantlamakta buldular

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.