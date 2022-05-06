Apple anlaşma yoluna gitti! Bazı iPhone sahiplerine 15 dolar ödeyecek

iPhone sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Daha önce birçok davanın konusu olan Apple, bu kez bir grup iPhone 4S sahibinin açtığı davada anlaşmaya gitti. Davanın ana nedeni ise iOS 9'du.

APPLE, 15 DOLARLIK TAZMİNAT ÖDEYECEK

MacRumors'un haberine göre; söz konusu toplu dava, ilk olarak Aralık 2015'te ABD'nin New York ve New Jersey bölgelerinde yaşayan bir grup iPhone 4S sahibini temsil eden davacılar tarafından açıldı. Ancak Apple'dan davayı çözüme kavuşturacak bir hamle geldi.

Apple, iOS 9'a güncelledikten sonra cihazının düşük performans gösterdiği söyleyen New York ve New Jersey'deki iPhone 4S sahiplerini tazmin etmek için toplamda 20 milyon dolarlık tahsis etti. Bunun sonucunda şirket, cihaz başına 15 dolarlık bir ödeme yapacak.

"iPHONE'DA DÜŞÜK PERFORMANS" İDDİASI

Bu konuda şikayeti olan kişiler, bilindiği kadarıyla iOS 9'u veya herhangi bir sürümünü iPhone 4S'lerine indirdiler. Ancak iPhone 4S'lerinin performansında önemli bir düşüş ile karşılaştılar.

Apple, iOS 9'u "En gelişmiş mobil deneyim. Şimdi daha da fazlası" sloganıyla pazarlamıştı. Davacıların iddiası ise, Apple'ın bunun iPhone 4S için yanlış bir pazarlama olduğuydu.

Aktarıldığı kadarıyla bu hakka sahip olduğuna inanan o bölgedeki müşterilerin bir form göndererek adlarını, e-postalarını, iPhone 4S seri numarasını (mümkünse) ve posta adreslerini girebilecekleri bir web sitesi oluşturulacak. Bu ödeme Türkiye'deki kullanıcılar için ise geçerli değil.

