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Apple, App Store için yeni bir kural getiriyor

02.10.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artık Apple App Store üzerinden uygulamalara puan vermenize izin verecek. Uygulama içi kurallarında bazı değişiklikler getiren şirket bazı kuralları esnetiyor gibi görünüyor.

Apple, App Store için yeni bir kural getiriyor

9to5Mac’ten gelen bir rapora göre Apple kendi yazılımı için App Store derecelendirmelerini ve incelemelerini etkinleştirdi. Ancak şirket bununla ilgili bir duyuru yapmadı. Hareket daha çok sessizce atılan bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Derecelendirmeler, Gmail veya Google Haritalar gibi eşdeğer üçüncü taraf uygulamalara kıyasla nispeten düşük. Ancak, derecelendirmelerin nispeten düşük olduğunu duymak tabi ki kimseyi şaşırtmıyor. Apple’ın Podcasts istemcisi şu anda sadece iki yıldıza sahip. Apple News ise 2.3 yıldız kazanabilmiş. Haritalar, üç yıldızlı bir derecelendirme ile erken itibarını nispeten yüksek tutuyor. Üçüncü taraf yazılımlarda olduğu gibi, bazı müşteriler tasarım yerine teknik sorunlar hakkında yakınmak için derecelendirmeleri ve incelemeleri kullanmayı tercih ediyor.

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Değişiklik, Apple’ın kendi uygulamalarına daha adil davranıyor gibi görünüyor. Hatta şirketin eleştirileri fark etmesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olmak için faydalı bir özellik olabilir. Aynı şekilde, bu gelişme, App Store’un kamuoyu algısını iyileştirmenin başka bir yolu olarak da görülebilir. Apple’ı yakında App Store politikalarını değiştirmeye zorlayabilecek bir Epic davası hala sürüyor. Yeni özellik olan Derecelendirmeler ve incelemeler Apple’ın imajını önemli ölçüde değiştirmeyecek.

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Apple
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