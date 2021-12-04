HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple App Store ödülleri kullanıcılarla buluştu

Apple App Store ödülleri kullanıcılarla buluştu

04.12.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple App Store ödülleri 2021 yılı için sahiplerini buldu. Şirket tarafından verilen ödüllere bakılırsa bu yıl ilginç bazı uygulamalar ön plana çıkıyor.

Apple App Store ödülleri kullanıcılarla buluştu

Mesela 2021 yılının en iyi iPhone uygulaması Toca Life World, Toca Boca oldu. Uygulama büyük bir beğeni kazanmayı başardı. Yılın en iyi Mac oyunu ise Myst, Cyan oldu.

2021 yılının Apple App Store ödüllerine bakıldığında farklı isimler bizleri karşılıyor. Mesela yılın Apple Arcade ödülü Fantasian, Mistwalker oyununa gitti. Yılın en çok beğenilen Apple TV oyunu ise Space Marshals 3, Pixelbite oldu.

apple_services-2020-hero_010621_big.jpg.large_

2021 yılına oyunlar damgasını vurdu. Apple Watch uygulama kategorisinde de güçlü uygulamalar bizleri karşılıyor. Mesela en iyi Apple Watch uygulaması Carrot Weather, Grailr oldu. Yılın Apple TV uygulaması ise DAZN, DAZN Group olarak kayıtlara geçti. App Store ödülleri birçok farklı dalda sahiplerini buldu. Bu ödüllerde çeşitlilik sağlamak istendiği çok açık.

2021 yılının Mac uygulaması Carft olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar App Store bu tür haberlerle gündeme gelse bile yine de peşinde Epic Games hayaleti var. Şirketin uygulama ve oyunlardan yüksek miktarlarda komisyon alması tepki toplamaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde belki de buna benzer tartışmalar daha fazla hareketlenecek.

Netflix uygulamasında ücretsiz paket yükseltmek mümkün

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
PARTNERBabasının son sağlık durumunu açıkladıBabasının son sağlık durumunu açıkladı
Facebook ve Instagram kullanıcı güvenliğine odaklanacakFacebook ve Instagram kullanıcı güvenliğine odaklanacak
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

Korkunç olay! Eşi televizyon programına katılıp yardım isteyince kayınpederini bıçakladı

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

'Turkey', 'Turkei', 'Turquie' ibareleri yerine 'Türkiye' kullanılacak

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Başörtüsünü çıkarmıştı! Son haliyle dikkat çekti

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Yer: İstanbul! Lüks aracıyla kaza yaptı, eşi sinir krizi geçirdi

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Tanju Özcan: Bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Yer sofrasındaki katliamın arkasında cinsel istismar çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.