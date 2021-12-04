Apple App Store ödülleri kullanıcılarla buluştu

Mesela 2021 yılının en iyi iPhone uygulaması Toca Life World, Toca Boca oldu. Uygulama büyük bir beğeni kazanmayı başardı. Yılın en iyi Mac oyunu ise Myst, Cyan oldu.

2021 yılının Apple App Store ödüllerine bakıldığında farklı isimler bizleri karşılıyor. Mesela yılın Apple Arcade ödülü Fantasian, Mistwalker oyununa gitti. Yılın en çok beğenilen Apple TV oyunu ise Space Marshals 3, Pixelbite oldu.

2021 yılına oyunlar damgasını vurdu. Apple Watch uygulama kategorisinde de güçlü uygulamalar bizleri karşılıyor. Mesela en iyi Apple Watch uygulaması Carrot Weather, Grailr oldu. Yılın Apple TV uygulaması ise DAZN, DAZN Group olarak kayıtlara geçti. App Store ödülleri birçok farklı dalda sahiplerini buldu. Bu ödüllerde çeşitlilik sağlamak istendiği çok açık.

2021 yılının Mac uygulaması Carft olarak kayıtlara geçti. Her ne kadar App Store bu tür haberlerle gündeme gelse bile yine de peşinde Epic Games hayaleti var. Şirketin uygulama ve oyunlardan yüksek miktarlarda komisyon alması tepki toplamaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde belki de buna benzer tartışmalar daha fazla hareketlenecek.

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