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Apple App Store rekor kazanç elde etti

08.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Apple App Store rekor kazanç elde etti

Sadece 1 Ocak 2021’de 514 milyon dolar kullanıcı harcaması gören App Store, toplamda 1,8 milyar dolar kullanıcı harcaması ile rekor kırdı. Bu rakamlar hem abonelikleri hem de Apple Music, News, Books, TV + ve yeni Fitness + gibi uygulamaları içeriyor.

Kazanç tablosunu sergileyen basın bülteni ayrıca ABD mağazalarının yüzde 90’ından fazlasında, Birleşik Krallık’takilerin yüzde 85’inde ve Avustralya’daki perakendecilerin yaklaşık yüzde 99’unda bulunan Apple Pay’in kazanım oranlarını da ayrıntılı olarak açıkladı. Sadece Apple Books’un 90 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcısı var. Apple Arcade, 140’tan fazla oyuna sahipken, Apple Podcast’ler 175’ten fazla ülkede ve 100’den fazla dilde mevcut. Durum böyleyken insanların evde kaldığı tatil döneminde App Store’un çeşitli uygulamalarını kullanarak vakit geçirmesi doğal duruyor.

'FAYDALAR SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Apple’ın internet yazılımından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue, “Artık dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, hayatlarını her gün büyük ve küçük şekillerde etkileyen Apple hizmetlerinin genişliği ve kalitesinden her zamankinden daha fazla yararlanıyor” dedi. “Nereye gittiğimiz konusunda inanılmaz derecede iyimseriz ve müşterilerimiz için olumlu ve anlamlı faydalar sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Apple ayrıca App Store geliştiricilerinin 2008’deki başlangıçtan bu yana 200 milyar dolardan fazla kazandığını da açıkladı.

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