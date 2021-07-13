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Apple, Apple Car'ın pillerini anavatanında üretmeyi hedefliyor

13.07.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple Car için yeni bir rapor daha ortaya çıktı. Rapora göre Apple, otonom aracında kullanılacak pilleri diğer ülkelerdeki tedarikçilerinden tedarik etmeyecek, anavatanı olan ABD'de üretecek.

Apple, Apple Car'ın pillerini anavatanında üretmeyi hedefliyor

Apple Car merakla bekleniyor. Ancak otomobilin kesin bir çıkış tarihi yok. Çünkü Apple'ın konu kendi otomobili olduğunda deyim yerindeyse ağzını bıçak açmıyor. Ancak Apple'ın otomobili için gelen raporlar bize bazı bilgiler sunuyor. Bu raporlardan bir yenisi ABD'li teknoloji devinin Apple Car'ın pilleri için neleri hedeflediğini ortaya koyuyor.

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İŞTE APPLE'IN 'APPLE CAR' HEDEFİ

Rapora göre Apple, otonom aracında kullanılacak pilleri diğer ülkelerdeki tedarikçilerden tedarik etmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'nde üretmeyi hedefliyor.

ABD'de Apple Car için pil üretmeyi düşündüğü bildirilen Apple, endüstri kaynaklarına göre Çinli üreticiler yerine Tayvanlı üreticilerle çalışabilir.

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Rapora göre, Apple'ın en büyük tedarikçilerinden biri olan Foxconn ve Advanced Lithium Electrochemistry, Apple Car'ın pil üretiminin gerçekleşebileceği Amerika Birleşik Devletleri'nde tesisler kurmayı planlıyor.

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Apple ürünlerinin çoğunluğu Çin'de montajlanırken, birçok bileşen dünyanın her yerindeki tedarikçilerden temin ediliyor. Apple, Apple Car'ın üretimi için de benzer bir yaklaşımı benimseyecek gibi görünüyor.

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Apple
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