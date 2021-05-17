Apple, Apple Music için Dolby Atmos ile Spatial Audio ve Lossless Audio'yu duyurdu

Apple Music Hi-Fi adı altında birçok söylenti ortaya çıkmıştı. Söylentiler, Apple'ın Apple Music servisine kayıpsız ses seçeneği ekleyeceğinden yanaydı. Hatta Apple bugün sabah saatlerinde Apple Music'in Göz At sekmesine bir tanıtım videosu eklemişti. Daha sonra bir tasarımcı Apple Music Hi-Fi seçeneğine ait olabileceği düşünülen bazı logolar keşfetti. Şimdi ise Apple'dan resmi bir duyuru geldi.

APPLE MUSIC İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Apple, Dolby Atmos ile Spatial Audio ve Lossless Audio isimli kayıpsız ses akışı özelliğinin haziran ayında Apple Music abonelerine ek bir ücret ödemeden geleceğini açıkladı. Şirketin aktardığına göre, Lossless Audio'da 75 milyondan fazla şarkı haziran ayındaki lansman sırasında mevcut olacak.

iPHONE HOPARLÖRLERİNDE DE ÇALACAK

Ek olarak, Apple, Dolby Atmos desteğiyle Spatial Audio'yu da Apple Music'e getiriyor. Şirket, Apple Music'in H1 veya W1 çipli tüm AirPods ve Beats kulaklıklarında ve iPhone, iPad ve Mac'in en son sürümlerindeki yerleşik hoparlörlerde Dolby Atmos parçalarını otomatik olarak çalacağını söylüyor. Apple ayrıca, kataloğunda Spatial Audio ile dinlenebilecek binlerce şarkı olduğunu ve bu sayının zamanla artacağını da ifade ediyor.

