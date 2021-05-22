Apple, Apple Watch için yeni bir özelliği tanıttı 

Cupertino merkezli dev, hareket kabiliyeti, görme, işitme ve hatta bilişsel engelli kullanıcılar için tasarlanan yeni AssistiveTouch teknolojisinin bugün erken saatlerinde (20 Mayıs 2021) ön izlemesini yaptı. Cihaz yeni olarak bilek hareketi teknolojisini kullanıyor. Ayrıca, iPhone üreticisinin yeni özelliği, popüler akıllı saat platformu içindir ve erişilebilirliğin bir insan hakkı olduğu felsefesiyle uyumlu. Bu özelliği ile daha çok kişinin ürünlerinden yararlanmasını hedefleniyor. Sadece bu özellik için dahi bu cihaza yönelimlerinin olacağı düşünülüyor.

Şirkete göre bu özellik, Apple’ın tüm işletim sistemlerinde yazılım güncellemeleri aracılığıyla kullanıma sunulacak ve uzuvları farklı olan kişilerin Apple Watch’ta gezinmesine olanak tanıyacak. AssistiveTouch aracılığıyla marka, sınırlı hareket kabiliyetine ve üst vücut uzuv farklılıklarına sahip kullanıcıların ekrana veya kontrole dokunmaya gerek kalmadan giyilebilir ürününün avantajlarından yararlanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.