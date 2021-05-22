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Apple, Apple Watch için yeni bir özelliği tanıttı 

22.05.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yeni özellik, şirket tarafından patentlenmiş olan ve özellikle engelli kullanıcılara yardımcı olmayı amaçlayan AssistiveTouch özelliği oldu.

Apple, Apple Watch için yeni bir özelliği tanıttı 

Cupertino merkezli dev, hareket kabiliyeti, görme, işitme ve hatta bilişsel engelli kullanıcılar için tasarlanan yeni AssistiveTouch teknolojisinin bugün erken saatlerinde (20 Mayıs 2021) ön izlemesini yaptı. Cihaz yeni olarak bilek hareketi teknolojisini kullanıyor. Ayrıca, iPhone üreticisinin yeni özelliği, popüler akıllı saat platformu içindir ve erişilebilirliğin bir insan hakkı olduğu felsefesiyle uyumlu. Bu özelliği ile daha çok kişinin ürünlerinden yararlanmasını hedefleniyor. Sadece bu özellik için dahi bu cihaza yönelimlerinin olacağı düşünülüyor.

Şirkete göre bu özellik, Apple’ın tüm işletim sistemlerinde yazılım güncellemeleri aracılığıyla kullanıma sunulacak ve uzuvları farklı olan kişilerin Apple Watch’ta gezinmesine olanak tanıyacak. AssistiveTouch aracılığıyla marka, sınırlı hareket kabiliyetine ve üst vücut uzuv farklılıklarına sahip kullanıcıların ekrana veya kontrole dokunmaya gerek kalmadan giyilebilir ürününün avantajlarından yararlanmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

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Bu sistem, optik kalp atış hızı sensörü ve makine öğreniminin yanı sıra jiroskop ve ivmeölçeri içeren cihazın yerleşik hareket sensörlerini kullanacak. Güncellemeyle birlikte, akıllı saat artık kas hareketi ve tendon aktivitesindeki ince farklılıkları tespit edebilecek. Daha basit bir ifadeyle, kullanıcıların hareketleri, farklı yeteneklere sahip kişilerin bir dizi el hareketiyle ekranda bir imleci bir tutam sıkma gibi gezinmesine izin verirdi.

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Apple
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